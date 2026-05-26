60 гривен за проезд в Киеве — это утопия: каким будет компромиссный тариф на транспорт в столице

Фото: facebook.com/kyivmetro

Киевские власти готовятся к непопулярному шагу — повышению тарифов на проезд в общественном транспорте. Столичный метрополитен и "Киевпасстранс" заявляют, что экономически обоснованная цена поездки в подземке уже превышает 60 гривен. Однако в профсоюзах, с которыми КГГА обязана согласовывать это решение, говорят четко: киевляне и жители пригорода такую цену не осилит.

Почему задекларированная властями средняя зарплата в 49 тысяч гривен мифом, как детенизация частных перевозчиков может наполнить бюджет города и какая цифра станет "золотой серединой" в тарифном противостоянии, в интервью Delo.ua рассказала председатель Киевского городского совета профсоюзов Татьяна Орисенко.

"Обоснованная цена метро - 64 гривны, но у санитарки зарплата 12 тысяч грн."

В настоящее время в Киеве активно обсуждается вопрос вероятного повышения тарифов на проезд. Какова ваша позиция по поводу предстоящего подорожания?

– Мы оказались в ситуации двойного статуса. С одной стороны, мы защищаем интересы пассажиров — медиков, педагогов, работников научной отрасли, жилищно-коммунальной сферы, доходы которых сейчас не позволяют платить по высоким тарифам. С другой стороны, в нас входят и работники транспортной отрасли — метрополитена и "Киевпасстранса", которые и сами понимают, что проезд не может быть слишком дорогим, ведь они также добираются на работу из Киевской области и пригорода.

Власти уверяют, что повышение экономически неизбежно. По вашему мнению, обоснованы ли эти цифры?

- Нам предоставили расчеты Департамент экономики и инвестиций КГГА, КП "Киевпасстранс" и КП "Киевский метрополитен" и с точки зрения чистой экономики они абсолютно правильны. В частности, в метро расходы на зарплаты выросли на 61,7%, а на электроэнергию – на 66,9%. В "Киевпасстрансе" схожая тенденция: затраты на горюче-смазочные материалы увеличились на 74,8%, а на ремонт и техническое обслуживание транспорта - на 63,3%.

Соответственно, реальная себестоимость одной поездки в метро составляет 64 гривны, а в наземном транспорте — автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере — 44 гривны.

Однако КГГА апеллирует к статистике, по которой средняя заработная плата в Киеве составляет 49 381 гривну. Но у кого в бюджетной сфере есть такие зарплаты? К примеру, у санитарок в больницах зарплата 12 тысяч гривен. У дворников – 18 тысяч. Для них новая тарифная сетка будет критической.

Кроме этого, КГГА заявляет о необходимости в 90 миллиардах гривен на энергостойкость и подготовку к зиме из-за разрушений. Мы понимаем, что городу нужно выжить, но нельзя закрывать эти дыры исключительно за счет последних средств населения.

Что же заложено в структуру тарифа?  

— Кроме базовых расходов — заработной платы персонала, электроэнергии и горюче-смазочных материалов — туда заложены капитальные вложения: ремонт, восстановление подвижного состава и приобретение новых единиц транспорта.

Позиция профсоюзов здесь непоколебимая: во время войны капитальные инвестиции, обновление парка и ремонты должны быть исключительно дотационными статьями из городского бюджета и не могут перекладываться на плечи пассажиров. В этом году Киев уже предусмотрел 12 млрд грн дотаций на транспорт. Переводить его на полную самоокупаемость во время войны нельзя.

Об опыте других городов и льготах "не для киевлян"

Сколько столица может удерживать такую цену без повышения?

— 8 гривен на сегодняшний день — это почти абсурдная цена, которая не покрывает даже базовые расходы. Во Львове тариф уже 30 гривен, в Тернополе и Ужгороде – 20, в Луцке – 24, в Запорожье – 20–25 гривен.

В Киеве документы на повышение подавали еще в 2021 году, в пандемию тогда просили 20 гривен при себестоимости около 30. Затем ковод, потом полномасштабная война процесс заморозили. Но сейчас нагрузка на транспорт возросла: метрополитен работает как круглосуточное укрытие, персонал задействован в ночные смены, а средняя зарплата в метро — всего 14 тысяч гривен. Из-за низких зарплат возникает острый кадровый дефицит.

Поэтому очевидно, что пересмотр тарифа необходим. Здесь важно не просто механически поднять цену, а найти баланс между реальными потребностями транспортной системы, возможностями городского бюджета и финансовыми возможностями людей, особенно во время войны.

Сейчас город предлагает тариф 30 гривен, но обещает оставить все льготы. Кто больше всего пострадает в случае принятия этой цифры?

- Бесплатный проезд обещают сохранить для пенсионеров по "Карте киевлянина" и для школьников, 50% скидки для студентов. Однако все финансовое бремя ложится на две категории: на работающую молодежь, которую мы пытаемся удержать в стране, и на людей, у которых нет киевской прописки.

Тысячи медиков и коммунальщиков ежедневно приезжают из пригорода. Даже если человек является пенсионером у себя в регионе, в Киеве его льгота не действует. Для них ежедневный проезд будет стоить более 10% от заработной платы, что лишает смысла ехать в столицу.

Альтернатива повышению: детенизация маршруток и электронные валидаторы

Какую альтернативу предлагают профсоюзы, чтобы найти деньги без радикального удара по пассажирам?

— Навести порядок с частными перевозчиками. Маршрутки подняли цены мгновенно, но большинство принимает только наличные, которые уходят в "тень".

Мы требуем от КГГА обязать всех частных перевозчиков установить электронные валидаторы. Никакой наличности. Легализация этого рынка – огромный резерв, который может перекрыть потребность в резком поднятии тарифов в коммунальном транспорте.

Прогноз: какой будет окончательная стоимость проезда

Какие сценарии будут рассматриваться на ближайшем заседании профсоюзов?  

– На столе три варианта. Первый – радикальный (его поддерживают некоторые членские организации и авторы соответствующих петиций): не повышать тарифы вообще. Однако мы, как экономисты, понимаем, что это путь к коллапсу — транспорт просто остановится из-за нехватки средств на электроэнергию и зарплаты.

Второй сценарий — это предложение КГГА и лобби транспортников (метрополитена и «Киевпасстранса») установить тариф на уровне 30 гривен.

Третья — позиция большинства наших отраслей: привязать рост тарифа к динамике минимальной заработной платы. С 2018 года минималка выросла в 2,3 раза (с 3723 до 8647 грн). Соответственно, справедливым и пропорциональным является повышение стоимости проезда также вдвое — до уровня 15–18 гривен.

Каков ваш личный прогноз по компромиссной цене?  

- На 30 гривен согласия не будет однозначно. Наиболее вероятный компромиссный максимум, который мы готовы обсуждать – это 20 гривен , а обоснованный минимум – 15 гривен .