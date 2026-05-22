Зарплаты, горючее и электроэнергия: почему в Киеве дорожает проезд

В Киевской городской государственной администрации объяснили необходимость повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева до 30 гривен. В новый тариф заложили расходы на электроэнергию, горючее, ремонты подвижного состава и повышение зарплат работникам транспортной отрасли.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Новый тариф на проезд в Киеве

Новый тариф рассчитали на основе фактических затрат транспортных предприятий в 2025 году с учетом стремительного роста цен на энергоносители, горючее, запчасти и ремонт подвижного состава.

При формировании тарифа также учли необходимость обеспечения конкурентного уровня заработной платы для работников транспортной сферы.

По данным городских властей, анализ финансовых показателей коммунальных предприятий засвидетельствовал существенный рост расходов по сравнению с предыдущими годами. В частности, в столичном метро затраты на оплату труда выросли на 61,7%, а расходы на электроэнергию – на 66,9%.

В КП "Киевпасстранс" также зафиксировали значительное подорожание горюче-смазочных материалов - почти на 75%. В то же время, затраты на ремонт и техническое обслуживание инфраструктуры и подвижного состава увеличились более чем на 63%.

Кроме того, в КГГА обратили внимание на сокращение пассажиропотока. По информации департамента, объемы перевозок коммунального транспорта снизились в среднем на 42% по сравнению с показателями, которые учитывались во время последнего пересмотра тарифов в 2018 году.

В городской администрации отмечают, что совокупный рост расходов на энергоносители, оплату труда и содержание подвижного состава существенно повлиял на себестоимость перевозок и расходы на обслуживание одного пассажира.

Кроме того, с момента последнего пересмотра тарифов в 2018 году существенно изменились ключевые экономические показатели, напрямую влияющие на себестоимость перевозок.

В частности:

индекс потребительских цен за 2018-2025 годы составляет 212,5%, а с учетом прогноза на 2026 год - 233,5%;

минимальная зарплата выросла в 2,3 раза – с 3723 грн в 2018 году до 8647 грн с 1 января 2026;

средняя зарплата в Киеве увеличилась в 3,7 раза – с 13548 грн в 2018 году до 49381 грн в марте 2026 года;

тариф на электроэнергию для транспортных предприятий вырос в 6,6 раза – с 2,25 грн/кВтч до 14,93 грн/кВтч;

стоимость дизельного горючего для КП «Киевпасстранс» выросла в 3,7 раза – с 24,26 грн/л до 89,42 грн/л (среднемесячная цена дизельного горючего в апреле 2026 года).

Экономический тариф в метро уже превысил 64 грн

В столичных транспортных предприятиях заявили, что экономически обоснованная стоимость проезда в 2026 значительно превышает нынешний тариф. По расчетам специалистов одна поездка в метро должна стоить 64,60 грн, а в наземном транспорте — автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере - 44,14 грн.

Впрочем, в городских властях отмечают, что предложенный тариф в 30 гривен является компромиссным вариантом. При его формировании учитывались не прогнозируемые, а фактические расходы транспортных предприятий за 2025 год, а также социальная чувствительность вопроса для жителей столицы.

В КГГА отмечают, что тариф в 30 грн не покрывает полную себестоимость перевозок, однако позволяет частично сохранить баланс между финансовой стабильностью коммунального транспорта и доступностью проезда для пассажиров в условиях военного времени и сложной экономической ситуации.

В городской администрации предупреждают, что если тариф останется на уровне 8 гривен, городу придется значительно увеличить дотации транспортным предприятиям из бюджета. Это, в свою очередь, может сказаться на финансировании других критически важных направлений, в частности, восстановления энергетической инфраструктуры и подготовки столицы к отопительному сезону.

Также в КГГА отмечают, что длительное сдерживание тарифов может повлечь за собой серьезные проблемы для транспортной отрасли. Среди возможных последствий – сокращение ремонтов, ухудшение технического состояния подвижного состава, увеличение интервалов движения транспорта, нехватка кадров из-за низких зарплат и отсрочки модернизации транспортной инфраструктуры.

Удорожание проезда в Киеве

В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20-29 - 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40-49 - 25,50 грн;

50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.

Обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда в грозит сделать киевский транспорт наименее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне будут тратить на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.

