Зарплати, пальне та електроенергія: чому у Києві дорожчає проїзд

У Київській міській державній адміністрації пояснили необхідність підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва до 30 гривень. У новий тариф заклали витрати на електроенергію, пальне, ремонти рухомого складу та підвищення зарплат працівникам транспортної галузі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Новий тариф на проїзд у Києві

Новий тариф розрахували на основі фактичних витрат транспортних підприємств у 2025 році з урахуванням стрімкого зростання цін на енергоносії, пальне, запчастини та ремонт рухомого складу.

Під час формування тарифу також врахували необхідність забезпечення конкурентного рівня заробітної плати для працівників транспортної сфери.

За даними міської влади, аналіз фінансових показників комунальних підприємств засвідчив суттєве зростання витрат у порівнянні з попередніми роками. Зокрема, у столичному метро витрати на оплату праці зросли на 61,7%, а витрати на електроенергію - на 66,9%.

У КП "Київпастранс" також зафіксували значне подорожчання паливно-мастильних матеріалів - майже на 75%. Водночас витрати на ремонт і технічне обслуговування інфраструктури та рухомого складу збільшилися більш ніж на 63%.

Окрім цього, у КМДА звернули увагу на скорочення пасажиропотоку. За інформацією департаменту, обсяги перевезень комунального транспорту зменшилися в середньому на 42% у порівнянні з показниками, які враховувалися під час останнього перегляду тарифів у 2018 році.

У міській адміністрації зазначають, що сукупне зростання витрат на енергоносії, оплату праці та утримання рухомого складу суттєво вплинуло на собівартість перевезень і витрати на обслуговування одного пасажира.

Крім того, з часу останнього перегляду тарифів у 2018 році суттєво змінилися ключові економічні показники, які напряму впливають на собівартість перевезень.

Зокрема:

індекс споживчих цін за 2018–2025 роки становить 212,5%, а з урахуванням прогнозу на 2026 рік – 233,5%;

мінімальна зарплата зросла у 2,3 раза – із 3 723 грн у 2018 році до 8 647 грн із 1 січня 2026 року;

середня зарплата у Києві збільшилася у 3,7 раза – з 13 548 грн у 2018 році до 49 381 грн у березні 2026 року;

тариф на електроенергію для транспортних підприємств зріс у 6,6 раза – із 2,25 грн/кВт·год до 14,93 грн/кВт·год;

вартість дизельного пального для КП «Київпастранс» зросла у 3,7 раза – з 24,26 грн/л до 89,42 грн/л (середньомісячна ціна дизельного пального у квітні 2026 року).

Економічний тариф у метро вже перевищив 64 грн

У столичних транспортних підприємствах заявили, що економічно обґрунтована вартість проїзду у 2026 році значно перевищує нинішній тариф. За розрахунками фахівців, одна поїздка в метро має коштувати 64,60 грн, а у наземному транспорті — автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері - 44,14 грн.

Втім у міській владі наголошують, що запропонований тариф у 30 гривень є компромісним варіантом. Під час його формування враховували не прогнозовані, а фактичні витрати транспортних підприємств за 2025 рік, а також соціальну чутливість питання для мешканців столиці.

У КМДА зазначають, що тариф у 30 грн не покриває повної собівартості перевезень, однак дозволяє частково зберегти баланс між фінансовою стабільністю комунального транспорту та доступністю проїзду для пасажирів в умовах воєнного часу й складної економічної ситуації.

У міській адміністрації попереджають: якщо тариф залишиться на рівні 8 гривень, місту доведеться значно збільшити дотації транспортним підприємствам із бюджету. Це, своєю чергою, може позначитися на фінансуванні інших критично важливих напрямків, зокрема відновлення енергетичної інфраструктури та підготовки столиці до опалювального сезону.

Також у КМДА наголошують, що тривале стримування тарифів може спричинити серйозні проблеми для транспортної галузі. Серед можливих наслідків — скорочення ремонтів, погіршення технічного стану рухомого складу, збільшення інтервалів руху транспорту, нестача кадрів через низькі зарплати та відтермінування модернізації транспортної інфраструктури.

Подорожчання проїзду у Києві

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме 4 тисячі 875 гривень.

Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.

Наразі проїзд у громадському транспорті Києва коштує 8 грн.