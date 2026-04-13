Подорожание проезда в общественном транспорте Киева: себестоимость поездки в метро составляет 64 грн

метро
В КГГА подсчитали реальную стоимость поездки в подземке. Фото: facebook.com/kyivmetro

В Департаменте транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета подсчитали, что себестоимость проезда в метро Киева составляет 64 гривны за пассажира. Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов предположил, что в тариф заложили строительство новых станций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают Новости.LIVE.

Беспалов отметил, что рассчитывал увидеть 44 грн. за одну поездку в метро, но не 64 грн. Он прогнозировал, что стоимость проезда в общественном транспорте может повыситься до 30 грн.

"64 гривны меня очень удивило. Автобус, троллейбус 37 гривен, похоже. Ну, то есть я примерно так и ожидал. 64 гривны — это для меня новость", — подчеркнул Беспалов.

Он считает, что здесь дело не только в электроэнергии. Эксперт напомнил, что Киев недавно принял программу развития метрополитена   почти   10 миллиардов гривен. Непосредственно в бюджете города на эти цели пока заложено всего 2,1 млрд гривен, а остальная часть расходов возложена на КП "Киевский метрополитен".

"Я боюсь, что в этом тарифе они могли заложить финансирование этой программы", - подчеркнул Беспалов.

В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте

В Киеве пересмотрят тарифы на проезд в общественном транспорте из-за удорожания горючего и электроэнергии, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Тариф на проезд в столице остается самым низким в Украине и его не пересматривали с 2018 года.

Пока   стоимость проезда в городском пассажирском транспорте   Киева остается неизменной:

  • автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер   – 8 гривен за поездку;
  • метрополитен   – 8 гривен за поездку;
  • городская электричка   – 14,99 гривен за поездку.

Реальная стоимость: сколько на самом деле стоит поездка

Существует существенная разница между тем, что платят пассажиры, и реальной себестоимостью перевозки. Еще до войны Киевский метрополитен оценивал себестоимость одной поездки чуть более 24 гривен, а Киевпасстранс – более 21 гривны.

В 2024 году ситуация поменялась кардинально.   Киевский метрополитен   перечислил себестоимость перевозки одного пассажира. То есть теперь себестоимость составляет более 40 гривен. Это связано с изменением пассажиропотока, удорожанием электроэнергии и ростом затрат на оплату труда специалистов.

Простыми словами: киевлянин платит 8 гривен за поездку в метро, а остальные 32+ гривны покрывают налогоплательщики города. Городской бюджет ежегодно выделяет несколько миллиардов гривен на поддержку перевозчиков.

Автор:
Светлана Манько