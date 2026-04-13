Подорожчання проїзду у громадському транспорті Києва: собівартість поїздки у метро становить 64 грн

У Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради підрахували, що собівартість проїзду в метро Києва становить 64 гривні за пасажира. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов припустив, що в тариф заклали будівництво нових станцій.

Беспалов зазначив, що розраховував побачити 44 грн за одну поїздку в метро, але не 64 грн. Він прогнозував, що вартість проїзду у громадському транспорті Києва може підвищитися до 30 грн.

"64 гривні мене дуже здивувало. Автобус, тролейбус 37 гривень, схоже. Ну, тобто, я приблизно так і очікував. 64 гривні — це для мене новина", — підкреслив Беспалов.

Він вважає, що тут справа не лише в електроенергії. Експерт нагадав, що Київ нещодавно ухвалив програму розвитку метрополітену на майже 10 мільярдів гривень. Безпосередньо у бюджеті міста на ці цілі поки закладено лише 2,1 млрд гривень, а решту частину витрат покладено на КП "Київський метрополітен.

"Я боюся, що в цьому тарифі вони могли закласти фінансування цієї програми", — наголосив Беспалов.

У Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті

У Києві переглянуть тарифи на проїзд в громадському транспорті через здорожчання пального та електроенергії, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Тариф на проїзд у столиці залишається найнижчим в Україні і його не переглядали з 2018 року.

Наразі вартість проїзду в міському пасажирському транспорті Києва залишається незмінною:

автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер – 8 гривень за поїздку;

метрополітен – 8 гривень за поїздку;

міська електричка – 14,99 гривень за поїздку.

Реальна вартість: скільки насправді коштує поїздка

Наразі існує суттєва різниця між тим, що платять пасажири, та реальною собівартістю перевезення. Ще до війни Київський метрополітен оцінював собівартість однієї поїздки трохи більше 24 гривень, а Київпастранс – понад 21 гривню.

У 2024 році ситуація змінилася кардинально. Київський метрополітен перерахував собівартість перевезення одного пасажира. Тобто тепер собівартість вже становить понад 40 гривень. Це пов'язано зі зміною пасажиропотоку, подорожчанням електроенергії та зростанням витрат на оплату праці фахівців.

Простими словами: киянин платить 8 гривень за поїздку в метро, а решту 32+ гривні покривають платники податків міста. Міський бюджет щороку виділяє кілька мільярдів гривень на підтримку перевізників.