Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Наличный курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве уже выплатили 8 млн грн компенсаций за поврежденное жилье

гривны
В столице компенсируют ущерб за повреждение инженерных сетей / Shutterstock

В Киеве за первый квартал 2026 года 200 жителей жилья, поврежденного в результате вражеских обстрелов и аварий на инженерных сетях, получили единовременную материальную помощь на общую сумму 8 млн грн. Выплаты осуществляются в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Киев выплачивает компенсации после обстрелов

Речь идет об одноразовой адресной материальной помощи в размере 40 тыс. грн на одно домохозяйство. Она предоставляется одному из собственников или совладельцев жилья, которое было повреждено в результате аварий на инженерных сетях, в том числе порывов труб или затоплений.

Помощь предусмотрена для случаев с 1 января 2026 года. В настоящее время выплаты уже получили 200 заявителей, еще для 30 человек готовятся соответствующие решения о начислении средств в ближайшие две недели.

Право на получение выплаты имеют жильцы поврежденных квартир при наличии документального подтверждения факта аварии или затопления.

Вырученные средства можно использовать на восстановительные работы в жилье, ликвидацию последствий повреждений или приобретение необходимых отопительных приборов.

Для оформления помощи необходимо подать заявление и пакет документов, в том числе документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер налогоплательщика (при наличии), справку о повреждении жилья от организации по обслуживанию жилищного фонда (управляющей компании, ОСМД или ЖСК), а также банковские реквизиты для получения выплаты.

Напомним, советница секретаря СНБО Ольга Бабий в интервью Delo.ua рассказала почему, несмотря на опыт предыдущих лет, стране так и не удалось подготовиться   до этого отопительного сезона, почему в 2024 году не построили 1 ГВт распределенной генерации, поможет ли энергосистеме активное строительство солнечных и ветровых электростанций и возможен ли пересмотр тарифов на электроэнергию для населения в этом году.

Автор:
Ольга Опенько