В Киеве уже выплатили 8 млн грн компенсаций за поврежденное жилье

В Киеве за первый квартал 2026 года 200 жителей жилья, поврежденного в результате вражеских обстрелов и аварий на инженерных сетях, получили единовременную материальную помощь на общую сумму 8 млн грн. Выплаты осуществляются в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Киев выплачивает компенсации после обстрелов

Речь идет об одноразовой адресной материальной помощи в размере 40 тыс. грн на одно домохозяйство. Она предоставляется одному из собственников или совладельцев жилья, которое было повреждено в результате аварий на инженерных сетях, в том числе порывов труб или затоплений.

Помощь предусмотрена для случаев с 1 января 2026 года. В настоящее время выплаты уже получили 200 заявителей, еще для 30 человек готовятся соответствующие решения о начислении средств в ближайшие две недели.

Право на получение выплаты имеют жильцы поврежденных квартир при наличии документального подтверждения факта аварии или затопления.

Вырученные средства можно использовать на восстановительные работы в жилье, ликвидацию последствий повреждений или приобретение необходимых отопительных приборов.

Для оформления помощи необходимо подать заявление и пакет документов, в том числе документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер налогоплательщика (при наличии), справку о повреждении жилья от организации по обслуживанию жилищного фонда (управляющей компании, ОСМД или ЖСК), а также банковские реквизиты для получения выплаты.

