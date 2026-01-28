Во время подготовки к этой зиме нас несколько расхолодило "энергетическое перемирие", — Ольга Бабий, советница Секретаря СНБО

Сейчас страна переживает тяжелую зиму с начала полномасштабной войны. В больших городах целые районы оказались без света, горячей воды и тепла. Несмотря на усилия энергетиков и коммунальщиков, массированные атаки и сильные морозы затрудняют восстановление критической инфраструктуры. Так что в энергосистеме до сих пор значительный дефицит, а население вынуждено адаптироваться к аварийным отключениям.

Советник секретаря СНБО Ольга Бабий в интервью Delo.ua рассказала почему, несмотря на опыт предыдущих лет, стране так и не удалось подготовиться к этому отопительному сезону, почему в 2024 году не построили 1 ГВт распределенной генерации, поможет ли энергосистеме активное развитие солнечных и ветровых электростанций и возможно ли.

Первые массированные обстрелы энергетики начались осенью 2022 года. С этого времени страна пережила еще ряд массированных атак РФ на энергосистему. Скажите, почему мы не смогли адаптироваться к этой зиме?

— Нам не хватило ресурсов и организации. К тому же нас несколько расхолодило "энергетическое перемирие", потому что фактически мы потеряли время по некоторым компонентам подготовки.

Следует также учитывать, что россияне изменили тактику уничтожения нашей энергосистемы. Сейчас проходят массированные гибридные атаки шахедами и большим количеством ракет. Так что им проще разрушать то, что восстанавливается. К тому же, нехватка людей и ресурсов, а также то, что это самая холодная зима после 2022 года, не позволяют нам быстро восстанавливаться. Так что если вопрос в том, могли ли мы подготовиться лучше, — так могли бы, если бы у нас были резервы оборудования, резервы людей и деньги. К сожалению, ничего из этого у нас нет.

Поэтому я считаю, что искать виновных в ситуации, которая сложилась сейчас, не ко времени. Это стоит делать уже тогда, когда историки будут писать книги о российско-украинской войне.

Вы упомянули об изменении тактики россиян, как это повлияло на сложившуюся ситуацию?

— Сначала россияне разрушали подстанции "Укрэнерго" и не разрешали передать электрическую энергию от объектов генерации. Затем весной 2024 года они сменили тактику и разрушили 9 ГВт маневровой генерации, которая в 2022 году была для нас подушкой безопасности. Отстроить это поколение за полтора года технически невозможно.

Россияне понимали это, потому снова изменили тактику атак. Сейчас они запускают множество шахедов, которыми разрушают даже подстанции облэнерго, разделяя не только национальную энергосистему, но и локальные системы в регионах. Они тоже раньше никогда не били по теплогенерации, но в этом году целями их атак стали системы теплоснабжения в Киеве, Чернигове, Сумах, Одессе и других городах.

После первых атак на энергосистему, компания "Укрэнерго" начала строить системы пассивной защиты. Как вы оценили бы их эффективность?

— Защита сработала, и она спасает оборудование от ударов шахедами. Но россияне сейчас массово используют баллистику и ракеты другого типа. Если же говорить о противоракетной защите, то это сложные бетонные конструкции, возведение которых будет длиться не один год.

Также важным фактором является противовоздушная оборона, позволяющая нам защищать большие объекты генерации. Раньше, когда происходили атаки, ПВО нас часто спасало. Сейчас наша противовоздушная оборона усиливается, мы видим гораздо большее количество перехваченных целей. Но атаки стали в несколько раз более массовыми.

О необходимости развития распределенной генерации говорили еще после первых массированных атак. Осенью 2023 года СНБО приняло соответствующее решение, а летом 2024 года было анонсировано строительство 1 ГВт нового поколения до конца года. Эффективность этих проектов вызвала достаточно неоднозначную оценку в экспертном сообществе. Какова, по Вашей оценке, динамика строительства газопоршневой генерации?

— У нас сейчас бизнесом строится и вводится в эксплуатацию распределенная генерация мощностью от 2 до 20 МВт. Но мы должны понимать: построить и ввести в эксплуатацию такой объект — это не просто что-нибудь включить в розетку. Реализация таких проектов требует проектирования, пусконаладочных работ, электротехнических испытаний, а также стандартизации работы этого оборудования. Нельзя просто так подключить к сети что-нибудь, что в перспективе может ее сжечь. Кроме того, есть объективные строительные работы, которые невозможно ускорить.

Другая часть вопроса – когда мы говорим о распределенной генерации на уровне общин. В 2023-2024 годах мы получили большое количество донорского оборудования. Очень часто это была просто установка поколения. Но чтобы эту установку подсоединить, нужно много дополнительного оборудования, а также физически подключить ее к сетям газо- и электроснабжения. Это требует значительных средств, которых у общин часто не было, очень часто это были прифронтовые города. Многие города успешно реализовали такие проекты, но я не хочу их называть. Я думаю, что сейчас называть любые города и показывать их успешные кейсы — это подвергать их опасности. Поэтому развитие распределенной генерации оказалось достаточно непростым. Тем более, что никто не имел даже базового опыта проектирования.

Те проекты, которые были введены на уровне государственных компаний, реализуются. Не так быстро, как хотелось бы, потому что значительная часть работ или закупки дополнительного оборудования нуждается в процедурах через Prozorro. Так что если оценивать, где мы ошиблись, то мы поставили нереалистичные термины.

Третья часть - это малая генерация, которая начала строиться после введения аукционов "Укрэнерго". Она сейчас тоже строится, но это также требует времени: где-то есть проблемы с выделением земли, а где-то с оценкой влияния на окружающую среду. За последнее время упростили значительное количество процедур, но строительство все равно требует времени, денег и людей.

В целом подход к развитию распределенной генерации сейчас стратегически важен. Даже если активная фаза войны закончится, страна-агрессор никуда не денется. Нам следует после этой зимы предусмотреть обязательное наличие распределенной генерации, обеспечивающей тепло и электроэнергию для критической инфраструктуры. Это должно стать стандартом функционирования города на национальном уровне, а города должны сделать это, чтобы обезопасить граждан от возможных рисков.

Мы помним, что после многочасовых отключений зимы 2022/2023 и лета 2024 года графики на значительной территории страны постепенно отменяли. Есть ли, по Вашей оценке, у нас сейчас шансы вернуться к жизни без графиков или графики — это новая реальность, которая останется с нами надолго?

— Мы можем вернуться к понятным графикам при одном условии, если нас перестанут бомбить. Мы не знаем планов врага, и любые прогнозы сейчас могут оказаться ничтожными.

Отключения стали стимулом к активному развитию ВИЭ. В прошлом году в страну завезли 2 ГВт солнечных панелей. Насколько, по вашей оценке, такие проекты могли бы заменить потерянные в результате обстрелов мощности?

— Эти 2 ГВт не будут полностью ввезены для строительства промышленных СЭС. Часть из них установлена на стороне потребителя. Мы видим даже многоквартирные дома, устанавливаемые СЭС. Для нашей пораженной энергосистемы это хорошо, потому что мы можем управлять спросом, поскольку потребитель обеспечен вне зависимости от того, что происходит с энергосистемой. Чем больше потребителей имеют СЭС, тем больше энергии высвобождается в энергосистеме. Бизнес также активно устанавливает солнечные панели с установками накопления электроэнергии, чтобы уберечься от возможных отключений.

Еще часть ввезенных панелей используется для строительства промышленных солнечных станций, присоединяемых к энергосистеме. Конечно, это позволяет энергосистеме становиться более надежной и устойчивой. Но этого недостаточно, потому что солнце имеет сезонность. И эти дефициты мы значительно сократим, начиная с конца февраля — начала марта, из-за того, что солнечная генерация будет производить больше электроэнергии.

Поэтому солнце — это очень хорошая история, но нам нужно понять, что СЭС должны строиться с установками накопления электроэнергии, потому что солнце непостоянно даже в сутки. Условно с 8 до 18 у нас есть солнце, а все остальные часы — нет. В то же время, потребление у нас происходит круглосуточно. Раньше эти пики закрывала маневровая промышленная генерация, которая у нас была, сейчас у нас ее нет. Я думаю, что новым вызовом для нашей энергосистемы станет поиск ответа на вопрос, какое новое маневровое поколение должно быть построено, чтобы сбалансировать нашу энергосистему.

Ветростанции могли бы в этом помочь?

— Ветер тоже показывает хорошие результаты. Наши энергетики научились строить ветропарки. После изменения законодательства и стимулирования ветрогенерации мы видим прогресс. Но ветер в перспективе тоже не сможет полностью заменить потребность в маневровой генерации. Хотя он является элементом, который может балансировать восстановительную генерацию на пиковых нагрузках, того объема ветра, который сейчас построен, критически недостаточно.

Сейчас техническая способность импорта электроэнергии оценивается в 2450 МВт. Насколько, по вашей оценке, страна использует этот потенциал, насколько использовалась раньше? Что может мешать использовать его в полной мере?

— Чтобы импорт заходил в нашу энергосистему, наши цены должны быть релевантными соседним странам. Часто было так, что даже имея возможность импортировать, у соседей цены были выше, и поэтому в некоторые часы импорт не мог заходить к нам из-за ценового паритета. Сейчас регулятор поднял предельные цены, потому что в Европе также холодная погода и электроэнергия подорожала. Поэтому сейчас импорт используется в полную силу и поддерживает нашу промышленность, которая не может останавливаться.

Среди части экспертного сообщества раздается критика "прайс-кепов" на рынке электроэнергии и льготных цен на электроэнергию для населения. По мнению части экспертов, чтобы уравнять баланс на рынке, это нужно отменить. Ожидаете ли просмотра или отмены льготных цен и прайс-кепов?

— Недавно регулятор уже повышал "прайс-кепы". Действительно, наши обязательства по интеграции и перспективе коммерческого объединения нашего рынка с ЕС потребуют отмены ценовых ограничений. Это политическое решение, которое нужно будет принять.

Относительно цен для бытовых потребителей, у меня есть личное мнение, что в нынешних условиях, когда мы имеем значительное недовольство графиками, менять цену на электроэнергию не стоит. Но если мы пойдем на этот шаг, то параллельно с этим, возможно даже раньше времени, мы должны пересмотреть подход к субсидированию. К примеру, в Молдове упростили подход к определению субсидий. Там есть фонд, финансируемый странами-членами ЕС, и из этого фонда потребителям уплачивается полная компенсация стоимости потребленных услуг, если это условно пенсионер или определенная категория потребителей.

Мне могут обвинить, что я не такая либералка. Но не будем забывать, что у нас заморожены тарифы на газ и тепло, а также нерыночная цена электроэнергии. Если мы в какой-то момент решим все это коммерциализировать, это будет очень сильным ударом по потребителям, и в результате мы получим только неплатежи. У нас будет еще больший удар для рынков, когда люди не смогут платить. Мы получим огромную дебиторскую задолженность, а энергосистеме нужны живые деньги, чтобы покупать оборудование и платить зарплату энергетикам. Если мы просто повысим тарифы без пересмотра субсидий и система не получит эти деньги, мы не решим проблемы.

Как, по-вашему, можно было бы дополнительно стимулировать общины и бизнес активнее развивать распределенную генерацию?

— Следует применить модель государственных револьверных фондов. Если у общины нет средств на такое развитие, нужно давать им ссуду. Что касается бизнеса, то для него нужно убирать дополнительную регуляцию и упрощать процедуры.

Сейчас у нас есть большое количество финансовых инструментов от государственных банков для строительства нового поколения бизнесом. Они очень хорошо работают, я знаю многие кейсы успешной работы, когда бизнес благодаря таким кредитам строил СЭС.

Ключевая проблема, которую мы сейчас имеем, — отсутствие достаточной экспертизы и инженеров, которые могут реализовывать такие проекты. Но это – эволюция. Я надеюсь, что после этой зимы мы сделаем правильные выводы.