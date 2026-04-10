Пенсионерам и получателям соцпомощи начислят разовую доплату в апреле

В апреле 2026 года отдельные категории граждан получат единовременную денежную доплату в размере 1 500 грн. Выплата предусмотрена постановлением Кабинета министров и будет начисляться автоматически для пенсионеров и получателей государственных социальных пособий, отвечающих определенным критериям.

Выплата будет предоставлена при условии, что общий размер пенсии вместе со всеми надбавками и повышениями не превышает 25 950 грн.

Право на помощь получат получатели страховых пенсий по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца. Также ее получат лица, имеющие пенсии за выслугу лет или специальные пенсии (в том числе госслужащие, должностные лица местного самоуправления, народные депутаты, ученые, военнослужащие), при наличии права на пенсию по возрасту в солидарной системе.

Кроме того, выплата предусмотрена для получателей пенсий по инвалидности или в связи с потерей кормильца среди военнослужащих, госслужащих, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также лиц, получающих социальные пенсии.

В то же время доплату назначат вне зависимости от размера пенсии лицам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины, членам семей погибших (умерших или пропавших без вести), а также участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Единовременную помощь также получат граждане, пользующиеся государственными социальными выплатами, в частности:

помощью на проживание внутри перемещенным лицам;

государственной социальной помощью малоимущим семьям;

базовой социальной помощью;

государственной социальной помощью лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощью по уходу, в частности лицам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью вследствие психического расстройства;

временной государственной помощью лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию;

помощью на детей (одиноким матерям, опекунам, семьям с тяжелобольными детьми, многодетным семьям, детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не могут их содержать, детям, лишенным родительской опеки);

денежным довольствием родителей-воспитателей и приемных родителей.

Выплата состоится в апреле 2026 автоматически – дополнительно обращаться не нужно.

Напомним, в марте Кабмин запустил программу целевой поддержки для граждан, наиболее нуждающихся в помощи от государства. В рамках инициативы почти 13 миллионов украинцев получат единовременную денежную выплату в размере 1500 гривен.