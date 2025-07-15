Шмигаль написал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины

15 июля действующий премьер-министр Денис Шмыгаль написал заявление об отставке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Шмыгаля.

"Благодарю наших защитников и защитниц, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимую работу ради нашего государства!", - написал он.

Добавим, что во вчерашнем обращении Зеленский отметил, что Шмыгаль будет назначен на должность министра обороны.

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины – именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности", - сказал президент.

Вместо Шмыгаля кресло премьер-министра займет действующая министерша экономики Юлия Свириденко. 14 июля Зеленский предложил ей возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.