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Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України

Шмигаль
Шмигаль написав заяву про відставку

15 липня чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про відставку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Шмигаля.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!", -  написав він.

Фото 2 — Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України

Додамо, що у вчорашньому зверненні Зеленський зазначив, що Шмигаля буде призначено на посаду міністра оборони.

"Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності", - сказав президент.

Замість Шмигаля крісло прем’єр-міністра займе чинна міністерка економіки Юлія Свириденко. 14 липня Зеленський запропонував їй очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. 

Автор:
Тетяна Гойденко