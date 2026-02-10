В "Енергоатомі" відкидають звинувачення у продажу електроенергії за заниженими цінами: фінансових втрат немає

Попри складну ситуацію та різкі зміни цін на енергоринку, АТ "НАЕК "Енергоатом" у січні 2026 року забезпечило стабільний дохід та не зазнало жодних фінансових втрат.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Там нагадують, що січень став непростим періодом для енергетичної галузі та характеризувався значною нестабільністю.

При цьому вартість електроенергії постійно змінювалася: спочатку стрімко зростала, а потім так само різко знижувалася.

"Критики, які звинувачують компанію у продажу електроенергії за заниженими цінами, зазвичай посилаються лише на пікові дні, коли вартість кіловата була найвищою. Наприклад, 22 січня ринкова ціна дійсно досягла позначки понад 13 тис. грн за мегават-годину. Однак вони ігнорують той факт, що вже за кілька днів ситуація кардинально змінилася", - наголошують в "Енергоатомі".

Зазначається, що вже 26 січня вартість електроенергії на спотовому ринку знизилася майже вдвічі – до 7 309 грн. Це суттєво нижче за ціну, яку "Енергоатом" зафіксував на аукціоні 14 січня (близько 7 600 грн). Якби компанія не продала цю електроенергію заздалегідь за стабільним контрактом, а чекала кінця місяця, вона змушена була б віддавати її дешевше, втрачаючи кошти.

В компанії підкреслюють, що прийняте рішення зафіксувати ціну в середині місяця дозволило "Енергоатому" уникнути ризиків та фінансових втрат, пов’язаних із коливаннями ринку, та отримати гарантовані кошти.

Такий підхід гарантував стабільний фінансовий результат, що є критично важливим для забезпечення ядерної безпеки та повного виконання спеціальних обов’язків (ПСО) щодо доступних тарифів для населення.

Що передувало

Як повідомлялося, голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що двосторонні договори купівлі-продажу електроенергії НАЕК "Енергоатом", укладені за результатами аукціону 14 січня, до підвищення граничних цін на спотових ринках, мають бути розірвані, аби мінімізувати втрати компанії, які зараз він оцінює приблизно в 2 млрд грн.

Герус стверджує, що 14 січня "Енергоатом" продав 2100 МВт базового навантаження з поставкою на 21-31 січня. Середня ціна тоді склала 7565,55 грн/МВт*год. Після оперативного підвищення прайскепів з 18 січня, вже на 21-22 січня середня ціна е/е на ринку "на добу наперед" становила 11 484 грн, що на 52%, або на 3 918 грн більше за ціну аукціону 14 січня.

Після цього компанія "Д.Трейдінг" (група ДТЕК) розірвала контракт на купівлю електроенергії у "Енергоатому" і виплатила 164 млн грн компенсації.

Також дев’ять трейдерів добровільно розірвали договори з НАЕК "Енергоатом" на постачання електроенергії за підсумками торгів 14 січня. Загалом це стосується майже 1 ГВт потужності, що дозволило мінімізувати економічні втрати.

Натомість Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) заявила, що підвищила прайскепи на спотових ринках електроенергії повністю в межах законодавства.