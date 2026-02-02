"Енергоатом" скоротив обсяги контрактів, але прибуток зберігся на рівні 290 млн грн

“Енергоатом” достроково розірвав 9 контрактів на продаж електроенергії за взаємною згодою з компаніями-покупцями. Доотриманий прибуток компанії становить майже 290 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус.

Дострокове розірвання контрактів "Енергоатому"

"Щодо контрактів "Енергоатом"у - 9 контрактів достроково розірвано, доотриманий прибуток "Енергоатому" майже 290 млн грн", - написав він.

Загальний обсяг достроково розірваних контрактів склав 983 МВт/год із аукціонного обсягу 2100 МВт/год.

Контракт компанії Д.Трейдінг був розірваний на період 26–31 січня, при цьому саме ця компанія повернула отриманий прибуток за весь період дії контракту. Решта шести компаній розірвали контракти на період 29–31 січня.

Сумарний розрахунковий позитивний ефект для "Енергоатому", як різниця між ціною РДН та ціною контракту, склав 289,90 млн грн, підсумував Герус.

Нагадаємо, ДТЕК "Д.Трейдинг" офіційно звернувся до "Енергоатому" з пропозицією достроково припинити подальше виконання взаємних зобов’язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін.

"Д.Трейдинг" також наголосила, що високо цінує багаторічне партнерство з державним "Енергоатомом" та регулярно бере участь у відкритих аукціонах з купівлі електроенергії, діючи виключно в межах чинного законодавства.

Додамо, очільник профільного комітету Ради Андрій Герус звинуватив менеджмент “Енергоатома” у некомпетентності, що призвели до збитків у 2 млрд грн. Він впевнений, що професійний рівень керівництва компанії виключає можливість простої помилки у такому питанні.