"Энергоатом" сократил объемы контрактов, но прибыль сохранилась на уровне 290 млн грн

"Энергоатом" сообщил о досрочном расторжении части контрактов / Pixabay

"Энергоатом" досрочно разорвал 9 контрактов на продажу электроэнергии по взаимному согласию с компаниями-покупателями. Дополученная прибыль компании составляет около 290 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус.

Досрочное расторжение контрактов "Энергоатома"

"По контрактам "Энергоатом" - 9 контрактов досрочно разорвано, дополучена прибыль "Энергоатома" почти 290 млн грн", - написал он.

Общий объем досрочно разорванных контрактов составил 983 МВт/час с аукционного объема 2100 МВт/час.

Контракт компании Д.Трейдинг был разорван на период 26-31 января, при этом именно эта компания вернула полученную прибыль за весь период действия контракта. Остальные шесть компаний расторгли контракты на период 29–31 января.

Суммарный расчетный положительный эффект для "Энергоатома" как разница между ценой РДН и ценой контракта составил 289,90 млн грн, подытожил Герус.

Напомним,   ДТЭК "Д.Трейдинг" официально обратился к "Энергоатому"   с предложением досрочно прекратить дальнейшее исполнение взаимных обязательств по договору, заключенному по результатам последнего аукциона, с согласия сторон.

"Д.Трейдинг" также отметила, что высоко ценит многолетнее партнерство с государственным "Энергоатомом" и регулярно участвует в открытых аукционах по покупке электроэнергии, действуя исключительно в рамках действующего законодательства.

Добавим, глава профильного комитета Совета Андрей Герус обвинил менеджмент "Энергоатома" в некомпетентности, что привело к убыткам в 2 млрд грн. Он уверен, что профессиональный уровень руководства компании исключает возможность простой ошибки в этом вопросе.

Автор:
Ольга Опенько