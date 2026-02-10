В "Энергоатоме" отвергают обвинения в продаже электроэнергии по заниженным ценам: финансовых потерь нет

Несмотря на сложную ситуацию и резкие изменения цен на энергорынке, АО "НАЭК "Энергоатом" в январе 2026 года обеспечило стабильный доход и не понесло никаких финансовых потерь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Там напоминают, что январь стал непростым периодом для отрасли и характеризовался значительной нестабильностью.

При этом стоимость электроэнергии постоянно менялась: сначала стремительно росла, а затем резко снижалась.

"Критики, обвиняющие компанию в продаже электроэнергии по заниженным ценам, обычно ссылаются лишь на пиковые дни, когда стоимость киловата была самой высокой. Например, 22 января рыночная цена действительно достигла отметки свыше 13 тыс. грн за мегаватт-час. Однако они игнорируют тот факт, что уже через несколько дней ситуация кардинально изменилась", - сказал он.

Отмечается, что уже 26 января стоимость электроэнергии на спотовом рынке снизилась почти вдвое – до 7309 грн. Это существенно ниже цены, которую "Энергоатом" зафиксировал на аукционе 14 января (около 7600 грн). Если бы компания не продала эту электроэнергию заранее по стабильному контракту, а ждала конца месяца, она была бы вынуждена отдавать ее дешевле, теряя средства.

В компании подчеркивают, что принятое решение зафиксировать цену в середине месяца позволило "Энергоатому" избежать рисков и финансовых потерь, связанных с колебаниями рынка, и получить гарантированные средства.

Такой подход гарантировал стабильный финансовый результат, что критически важно для обеспечения ядерной безопасности и полного выполнения специальных обязанностей (ПСО) относительно доступных тарифов для населения.

Что предшествовало

Как сообщалось, глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии НАЭК "Энергоатом", заключенные по результатам аукциона 14 января, до повышения предельных цен на спотовых рынках должны быть разорваны, чтобы минимизировать потери компании, которые сейчас он оценивает примерно в 2 млрд грн .

Герус утверждает, что 14 января "Энергоатом" продал 2100 МВт базовой нагрузки с поставкой на 21-31 января. Средняя цена тогда составила 7565,55 грн/мВт*ч. После оперативного повышения прайскепов с 18 января, уже на 21-22 января средняя цена э/э на рынке "на сутки вперед" составляла 11 484 грн, что на 52%, или на 3 918 грн больше цены аукциона 14 января.

После этого компания "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК) расторгла контракт на покупку электроэнергии у "Энергоатома" и выплатила 164 млн грн компенсации.

Также девять трейдеров добровольно расторгли договоры с НАЭК "Энергоатом" на снабжение электроэнергии по итогам торгов 14 января. В общей сложности это касается почти 1 ГВт мощности, что позволило минимизировать экономические потери.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) заявила, что повысила прайскепы на спотовых рынках электроэнергии полностью в пределах законодательства.