В Раде заговорили о возможном запрете продажи сигарет в duty-free: что происходит

Члены временной следственной комиссии Верховной Рады по незаконному обороту табачных изделий инициируют запрет на продажу во время военного положения таких изделий в магазинах беспошлинной торговли.

Об этом сообщил по результатам заседания ВСК первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"Выезд для большого количества граждан закрыт. Аэропорты тоже. Но в 2021-м продали 27 миллионов пачек сигарет duty-free, а в 2022-м - 20 миллионов. Правда, странно?" – отметил нардеп.

При этом, по его словам, в настоящее время из 48 магазинов беспошлинной торговли, крупнейшие из которых были в недействующих ныне аэропортах, осталось всего 15, при этом информация о "движении сигарет" в duty-free аэропортов фиксируется и после начала войны.

К тому же, как указал депутат, есть "очень странная тенденция", когда на конкретных наземных пунктах пропуска на один чек покупается в среднем 30-35 сигаретных пачек, а на других только 5-7 - при том, что в страны Евросоюза можно провезти всего две пачки.

Кроме того, Железняк отметил, что статистика свидетельствует о разнице в "сотне тысяч, если не миллионы пачек" в количествах произведенных сигарет для беспошлинных магазинов и проданных там.

При этом, по его словам, приглашенный на заседание комиссии представитель Государственной таможенной службы не дал достаточного ответа относительно того, чем можно объяснить такие факты.

"Обратились в срочном порядке провести проверку этих фактов. Учитывая, что на проблему уже столько раз обращали внимание, а она еще существует: также предложили решение для нашего комитета во время войны запретить производство и продажу сигарет duty-free. Не очень элегантное решение, но выглядит так, что единственное действенное в этой ситуации", – резюмировал парламентарий.

Отметим, что глава комитета Даниил Гетманцев считает отрасль подакцизных товаров одним из мощных резервов в детенизации украинского рынка, но указывает на то, что в этом вопросе недорабатывает полиция, хотя определенные результаты дает Бюро экономической безопасности.

Напомним, что последнее, в частности, в начале апреля отчиталось об обнаружении подпольного промышленного производства табачных изделий в Белгороде-Днестровском Одесской области, а в этот вторник сообщило об обнаружении подпольной фабрики табака для кальяна в Кривом Роге.

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