"Полиция не дорабатывает". В Раде рассказали о ситуации с детинизацией подакцизных товаров

Одним из мощных резервов в детенизации украинского рынка является отрасль подакцизных товаров. Для этого процесса необходимы совместные усилия нескольких органов, однако Национальная полиция не дорабатывает в этом направлении. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в последнее время Бюро экономической безопасности провело обыски, в ходе которых были разоблачены линии и склады с нелегальной продукцией.

"Хотя это точно еще не тренд, но хотелось бы, чтобы оно переросло в тренд", – сказал Гетманцев.

Нардеп объяснил, что для преодоления рынка нелегальной подакцизной продукции необходимо объединение усилий налоговой, БЭБ и Национальной полиции. От последней многое зависит, ведь точки продажи нелегальных сигарет и алкоголя – это компетенция именно полицейских.

"Очевидно, что Национальная полиция в этом направлении не дорабатывает. Я хотел бы отметить, что при покойном Денисе Монастырском (экс-министр внутренних дел, – ред.) реализовывался план, направленный на преодоление этой беды, и этот план начал реализовываться с ноября прошлого года. Однако после трагедии, с приходом нового министра сотрудничество в этом направлении оставляет желать лучшего, и это откровенно смущает и нас, как комитет, ответственный за это, и Государственную налоговую службу, и собственно руководство государства", – высказался нардеп.

Он добавил, что в этом вопросе могут возникнуть гораздо более серьезные последствия, чем непоступление средств в государственный бюджет.

"Мы можем иметь уныние в государство как такое, которое не способно прекратить произвол оборота контрафактной подакцизной продукцией", - отметил Гетманцев.