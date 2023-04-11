"Поліція не допрацьовує". У Раді розповіли про ситуацію з детінізацією підакцизних товарів

Одним із потужних резервів у детінізації українського ринку є галузь підакцизних товарів. Для цього процесу потрібні спільні зусилля кількох органів, однак Національна поліція не допрацьовує в цьому напрямі. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, останнім часом Бюро економічної безпеки провело обшуки, під час яких було викрило лінії і склади з нелегальною продукцією.

"Хоча це точно ще не тренд, але хотілося б, щоб воно переросло в тренд", – сказав Гетманцев.

Нардеп пояснив, що для подолання ринку нелегальної підакцизної продукції необхідне об'єднання зусиль податкової, БЕБ і Національної поліції. Від останньої багато що залежить, адже точки продажу нелегальних цигарок й алкоголю – це компетенція саме поліцейських.

"Очевидно, що Національна поліція в цьому напрямі не допрацьовує. Я хотів би відмітити, що за покійного Дениса Монастирського (ексміністр внутрішніх справ, – ред.) реалізовувався план, спрямований на подолання цього лиха, і цей план почав реалізовуватися з листопада минулого року. Однак після трагедії, з приходом нового міністра співпраця в цьому напрямі залишає бажати кращого, і це відверто бентежить і нас, як комітет, відповідальний за це, і Державну податкову службу, і, власне, керівництво держави", – висловився нардеп.

Він додав, що в цьому питанні можуть виникнути набагато серйозніші наслідки, ніж ненадходження коштів до державного бюджету.

"Ми можемо мати зневіру в державу як таку, яка не здатна припинити свавілля обороту контрафактною підакцизною продукцією", – зазначив Гетманцев.