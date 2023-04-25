В Раді заговорили про можливу заборону продажу цигарок у duty-free: що відбувається

Члені тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо незаконного обігу тютюнових виробів ініціюють заборону продажу на час воєнного стану таких виробів у магазинах безмитної торгівлі.

Про це повідомив за результатами засідання ТСК перший заступник голови парламентского комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Виїзд для великої кількості громадян закритий. Аеропорти теж. Але в 2021-му продали 27 мільйонів пачок цигарок duty-free, а у 2022-му - 20 мільйонів. Правда, дивно?" - зазначив нардеп.

При цьому, за його словами, наразі з 48 магазинів безмитної торгівлі, найбільші з яких були в недіючих нині аеропортах, залишилося лише 15, при цьому інформація про "рух цигарок" в duty-free аеропортів фіксується і після початку війни.

До того ж, як вказав депутат, є "дуже дивна тенденція", коли на конкретних наземних пунктах пропуску на один чек купується в середньому 30-35 пачок цигарок, а на інших лише 5-7 - при тому, що в країни Євросоюзу можна провезти лише дві пачки.

Крім того, Железняк зазначив, що статистика свідчить про різницю у "сотні тисяч, якщо не мільйони пачок" в кількостях вироблених цигарок для безмитних магазинів та проданих там.

При цьому, за його словами, запрошений на засідання комісії представник Державної митної служби не дав достатньої відповіді щодо того, як взагалі можна пояснити такі факти.

"Звернулися в терміновому порядку провести перевірку цих фактів. Враховуючи, що на проблему вже стільки разів звертали увагу, а вона досі існує: також запропонували рішення для нашого комітету під час війни заборонити виробництво та продаж цигарок duty-free. Не дуже елегантне рішення, але виглядає так, що єдине дієве в цій ситуації", - резюмував парламентарій.

Зазначимо, що голова комітету Данило Гетманцев вважає галузь підакцизних товарів одним із потужних резервів у детінізації українського ринку, але вказує на те, що в цьому питанні недопрацьовує поліція, хоча певні результати дає Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, що останнє, зокрема, на початку квітня відзвітувало про виявлення підпільного промислового виробництва тютюнових виробів у Білгороді-Дністровському Одеської області, а у цей вівторок повідомило про виявлення підпільної фабрики тютюну для кальяну в Кривому Розі.

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