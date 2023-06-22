На Львівщині викрили підпільне виробництво тютюну для кальяну та рідин для е-сигарет (ФОТО)

Територіальное управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомило чотирьом мешканцям регіону про підозру в незаконному виробництві тютюнових виробів. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Слідством встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю у змові з трьома працівниками іншого підприємства, організував неліцензоване виробництво, зберігання та збут тютюновмісних виробів: підпільному цеху на спеціальному обладнанні особи власноруч змішували рідини для електронних сигарет та виготовляли тютюн для кальянів.

Частину деталей і сировини вони завозили з-за кордону нелегально. Контрафактні тютюнові суміші та рідини із підробленими марками акцизного податку учасники організованої групи збували оптовими партіями та вроздріб через мережу фізичних осіб-підприємців.

Детективи провели 12 обшуків, вилучивши понад 24 тисяч одиниць товару без акцизних марок, обладнання, офісну техніку з носіями інформації та чорнові бухгалтерські документи. Вартість вилученої правоохоронцями продукції становить понад 6 мільйонів гривень.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Розслідування ведеться за частиною 3 статті 28, частинами 1 та 2 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб). Процесуальне керівництво у справі здійснює Львівська обласна прокуратура, оперативний супровід - управління СБУ в Львівській області.

Нагадаємо також, що в квітні БЕБ повідомляло про викриття підпільної фабрики тютюну для кальяну в Кривому Розі. Під час обшуків там вилучили 2,6 тонни тютюну, фурнітуру та обладнання на 17,4 мільйона гривень.