В Украине с 11 июля запрещено курить электронные сигареты и кальяны в общественных местах: какие штрафы ждут нарушителей

С сегодняшнего дня, 11 июля 2022 года, вступает в силу закон № 1978-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного влияния табака". Нормы документа вводят запрет на курение электронных сигарет и систем нагревания табака в общественных местах будет.

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Ограничение, в том числе, распространяется на iqos, glo и других табачных изделий, которые приравнялись к обычным сигаретам. Курение в общественных местах тянет за собой штрафы в размере 51-170 гривен. В случае повторного нарушения в течение года штраф составит 170-340 гривен. При этом в первый раз нарушитель может получить только предупреждение.

Также законом предусмотрено размещение графического знака в общественных местах и заведениях с текстом: "Курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено!"

Если такого текста не будет, владельцам помещений также грозит штраф в размере 1000 гривен.

Для заведений ресторанного хозяйства за создание условий для курения (например, размещение пепельниц) в запрещенных местах также предусмотрен штраф:

для субъектов хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) – в размере 1000 гривен, а в случае повторного за год нарушения – 10000 гривен;

для заведений ресторанного хозяйства – 3000 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года – 15000 гривен.

Кроме того, за продажу iqos, glo и других электронных сигарет несовершеннолетним грозит наказание в виде штрафа в 1020 гривен, а за повторное нарушение — 10200 гривен.

Напомним, цель закона № 1978-ІХ — ужесточить рынок табачных изделий, электронных сигарет и девайсов для нагрева табака. Нормы закона начнут работать поэтапно.

Источник фото: ua.depositphotos.com