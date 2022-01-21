В Украине существенно подорожали сигареты

В 2021 году сигареты в Украине подорожали на 13 – 15%, а некоторые виды продаются по стоимости более 70 грн за пачку.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы статистики Украины, средняя стоимость сигарет с фильтром отечественных марок за пачку увеличилась на 15% и составляет 51,07 грн. Ранее пачка отечественных сигарет стоила в среднем 44,4 грн.

По данным Госстата, табачные изделия с фильтром медиум-класса стоили в начале 2021 года 51,55 грн, а уже в конце года их стоимость подскочила до 59,03 грн, то есть на 14%.

В то же время сигареты с фильтром премиум-класса подорожали в основном на 13%, с 59,19 грн за упаковку до 66,96 грн.

В свою очередь подорожали также сигареты без фильтра: в январе прошлого года пачка стоила 39,35 грн, а уже в новом году цена была 45,38 грн, что на 15% больше.

Ранее сообщалось, что рост теневого табачного рынка в Украине достиг рекордной отметки в 18%.

Напомним, что по результатам опроса GATS в 2017 году в Украине сегодня среди подростков в возрасте от 13-15 лет каждый пятый курит электронные сигареты, а каждый седьмой — курильщик табачных изделий.

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