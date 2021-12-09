Нелегальный рынок сигарет бьет рекорды: табачные компании призывают криминализировать контрабанду и снизить акцизный налог

Рост теневого табачного рынка в Украине достиг рекордной отметки в 18%. Отсутствие уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, бездействие налоговых и правоохранительных органов и подорожание легальных сигарет привело к тому, что с 2017 года объем контрабанды с каждым годом показывал стремительный рост с 2,3% до сегодняшних 18,1%. Из-за этого в 2021 году Госбюджет Украины недополучит более 14 миллиардов гривен налогов, подсчитали в украинских табачных компаниях.

Из-за сложившейся ситуации руководители четырех международных компаний — "JTI Украина", "Филип Моррис Украина", "ВАТ Украина" и "Империал Тобакко" собрались на совместную пресс-конференцию, чтобы продемонстрировать всю серьезность проблемы.

По их словам, если существующий объем теневого рынка сигарет влечет за собой ежегодные потери госбюджета в размере более 14 млрд грн в год, то с такой скоростью, с какой происходит рост нелегального рынка, несложно предсказать, что в последующие годы потери бюджета будут только удваиваться.

Аналитика табачных компаний

"На рынке сложилась драматическая ситуация, – заявил Кахабер Бенидзе, генеральный директор "BAT Украина". – Доля нелегального рынка достигла исторического максимума и продолжает расти. По данным компании "Кантар", убытки государственного бюджета Украины достигли 14,4 миллиарда гривен. Эти деньги могли бы пойти на поддержку армии, социальных проектов, но вместо этого они идут на обогащение организованной преступности".

Кроме того, расширение нелегального рынка влечет за собой сокращение легального и, как следствие, падение уплаты налога на прибыль и табачными компаниями, и смежными отраслями: логистическими компаниями, складами, торговлей и так далее.

Страдают и местные бюджеты, поскольку они получают 5% местного налога с торговли табачными изделиями, и чем меньше легальный рынок, тем меньше денег имеют территориальные громады.

Сейчас проблема нелегального рынка уже по всей стране видна не только по цифрам: буквально повсеместно продаются пачки сигарет без акцизных марок, с надписями на иностранных языках, с меткой Duty free и по нереально низкой цене.

Примечательно, что, по данным компании "Кантар", которая мониторит нелегальный рынок, 67% нелегальных сигарет продается в легальных точках продаж.

Отраслевая ассоциация "Укртютюн", по сообщению ее директора Натальи Фесюн, даже начала информационную ритейл-кампанию "Скажи нет нелегальной торговле сигаретами!". Были напечатаны 120 тысяч буклетов, которые должны объяснить владельцам торговых точек и продавцам, какую они несут ответственность за торговлю нелегальными сигаретами и как их отличить от легальных: нет акцизной марки, подозрительно низкая цена, предупреждающие надписи не на украинском языке, некачественная полиграфия упаковки и так далее.

Но нелегальные точки тоже плодятся с геометрической прогрессией: сначала они начали появляться на вещевых и продуктовых рынках, затем лотки с контрабандой и подделками все чаще можно было встретить в селах и городах буквально у подъездов многоэтажек. Они разрастаются как грибы после дождя. И, конечно, процветает торговля через интернет.

По данным "Кантар", около 5% нелегального рынка приходится на контрафакт, то есть подделки — они попадают в торговлю не только из-за рубежа, но и с полулегальных фабрик из Украины. Например, одна из таких расположена в городе Желтые Воды Днепропетровской области – "Юнайтед Тобакко". Время от времени там проходят облавы СБУ и ГФС. Иногда даже конфискуют оборудование подпольных цехов, но затем оно "чудесным" образом начинает работать в другом месте. Всего на территории Украины работают 12 таких фабрик, и мало кто о них когда-либо слышал.

Подпольный табачный цех. Фото ГФС

Около 8% нелегального рынка занимают сигареты, маркированные для Duty Free и для экспорта. 62% этой продукции, как говорят исследования "Кантар", производятся на Винниковской табачной фабрике во Львовской области. Это так называемые "дешевые белые" сигареты (illicit whites, cheap whites) произведены законно, но незаконно продаются.

Что же до контрабанды, то 49% приходится на нелегальные поставки из Беларуси. География массового распространения нелегальных сигарет охватывает всю Украину, а "лидерами" являются семь областей: Одесская (13%), Харьковская (13%), Донецкая (10%), Днепропетровская (8%), Запорожская (6%), Хмельницкая (6%), Львовская (6%).

На недавней пресс-конференции, посвященной нелегальной торговле сигаретами, заместитель городского головы Хмельницкого Олег Шинкарук сообщил, что средства, которые поступают в бюджет города от уплаты пятипроцентного розничного акциза, очень важны для общины. Но из запланированных на этот год 78 млн грн Хмельницкий получит около 70 млн – из-за нелегальной торговли.

"Потери от нелегальной торговли табачными изделиями колоссальны. Если сравнить потери госбюджета с доходами городов Украины, то эта сумма — около 14 миллиардов — фактически соразмерна бюджету одного крупного областного центра", — сообщил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

По его словам, учитывая катастрофический рост нелегального рынка сигарет, наполнение местных бюджетов находится под угрозой.

Причины рекордного роста теневого рынка

Во-первых, толчком для роста контрабанды стала отмена уголовной ответственности за это преступление. В 2010 году тогдашний президент Виктор Янукович подписал соответствующий закон в рамках программы гуманизации наказаний за экономические преступления (декриминализации). Тюремные сроки за контрабанду гуманно заменили на административную ответственность, то есть штрафы и конфискацию.

Но оказалось, что риск пересечения границы в раздолбанном микроавтобусе, набитом блоками сигарет, куда меньше ожидаемой прибыли. Даже если контрабандисты попадались пограничникам и таможенникам и даже если сигареты вместе с автомобилем были впоследствии конфискованы, это все равно имело экономический смысл, потому что другая "ходка" оказывалась успешной, и она окупала все: и потери, и риски.

В любом случае, нарушителей отпускают, и на самом деле не так часто их привлекают даже к административной ответственности. По данным Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, был зафиксирован один забавный рекорд: один житель Закарпатской области был привлечен к административной ответственности за контрабанду сигарет не один раз, не пять и даже не 20, а 163 раза. И остановить его просто невозможно, пока на горизонте не замаячит угроза лишения свободы.

По данным ГФС, за восемь месяцев 2020 года были изъяты подакцизные товары на общую сумму почти 1,8 млрд грн, из них почти 39% в денежном эквиваленте – это табачные изделия. Было изъято 10,7 млн ​​пачек сигарет и 164,3 тонны табака на общую сумму 691,2 млн грн. Если бы все это было продано легально, бюджет получил бы почти 450 млн грн в виде налогов. Выглядит внушительно. А на фоне общих потерь в объеме 14 млрд работа фискалов никак не впечатляет. Криминалитет безнаказанно зарабатывает солидные суммы под носом у всех.

Во-вторых, в 2017 году был принят план постепенного повышения акцизов на сигареты до европейского уровня, то есть до 90 евро за 1000 штук. Согласно этому плану, чтобы достичь такого уровня налога к 2025 году, акциз должен повышаться на 20% ежегодно.

Несмотря на то что такой рост налога существенно превышал уровень инфляции и опережал темпы роста доходов населения, он был прогнозируемым, а не хаотичным, как до того. Но, несмотря на это, все равно время от времени правительство практиковало дополнительное повышение. Например, в 2019 году Кабмин повысил акцизы на дополнительные 9%, якобы на уровень инфляции. Следовательно, за год получилось повышение налогов на треть.

В-третьих, поскольку в цене пачки сигарет 70-80% составляют именно налоги, сигареты начали стремительно дорожать. Легальная продукция становилась все менее и менее доступной для потребителя. Дошло до того, что, по состоянию на 2020 год, среднестатистический курящий украинец был вынужден тратить на сигареты около 25% своего ежедневного дохода. Контрабанда и контрафакт, с которых никакие налоги не платятся, стали для курильщиков спасительной альтернативной: они всегда дешевле.

Но, кроме всего прочего, нелегальные сигареты намного опаснее для здоровья, поскольку никто не знает, в каких условиях такие сигареты были произведены и из чего. Даже если речь идет о легальных сигаретах, которые переправляются через границу, то важны условия их хранения и транспортировки. Погранслужба нередко сообщает об изъятии сигарет, которые перевозились через границу в баках с бензином и в химических удобрениях.

И, в-четвертых, еще одна причина роста нелегального рынка – фактическое бездействие властей. Административные меры воздействия на преступников не помогают, а коррупция никуда не исчезла.

Предыдущие правительства принимали планы борьбы с контрабандой, меняли их, вносили коррективы, но дальше этого дело не продвигалось. Однако в начале этого года войну контрабандистам объявил лично президент Владимир Зеленский. СНБО под его руководством ввел санкции против целого ряда крупных контрабандистов. Затем президент подал в Верховную Раду проект закона о криминализации контрабанды товаров подакцизной группы, в которую вошли топливо, алкоголь и табачные изделия.

Президентский проект закона №5420 оперативно был принят парламентом в первом чтении. Глава финансового комитета Даниил Гетманцев высоко оценивал шансы принятия проекта. Но пока документ принят лишь в первом чтении, и дальнейшая его судьба неизвестна.

«К сожалению, должен констатировать провал борьбы с теневым рынком подакцизных товаров по всем направлениям — горючее, алкоголь, табачные изделия, — считает Гетманцев. — Мы не видим существенного роста поступлений от акцизного налога. В интернете же можно свободно приобрести алкоголь и табак без акцизных марок. В центре Киева можно купить пачку сигарет за 20 грн, тогда как у нас минимальное налоговое обязательство 29 грн. Я вижу этот провал борьбы с "тенью" на уровне экономических показателей, но даже без них его может заметить кто угодно на бытовом уровне».

Все это в комплексе и привело к тому, что всего за один год нелегальный табачный рынок вырос с 6,9 до 18,1%, то есть почти на 300%. И это не предел.

Если несколько лет назад все легальные табачные фабрики Украины производили для украинского рынка более 100 млрд сигарет, то теперь около 60 млрд. А по данным "Кантара", более 7,4 млрд сигарет на рынке – это контрабанда и подделки.

"Наши производственные мощности заняты лишь на 60%. Нелегальная торговля негативно влияет на рабочие места, а также влечет за собой меньшее использование смежных отраслей, например, логистики и складов. Если нелегальный рынок продолжит расти, то через 3-5 лет наши фабрики окажутся под угрозой (закрытия – Delo.ua)", – сообщил генеральный директор "Филип Моррис Украина" Костас Салварас. И это не "угроза".

Руководители международных табачных компаний заявили, что первопричина такой ситуации – именно высокие темпы повышения акцизов. Они признают, что в свое время они согласились с планом повышения налогов, но отмечают, что тогда они предупреждали, к чему это приведет.

Директор "Империал Тобакко в Украине" Растислав Чернак напомнил опыт стран Европы, которые в свое время тоже стремительно повышали налоги, чтобы довести их до уровня Евросоюза. Например, став членом ЕС, страны Прибалтики, а также Румыния и Болгария установили высокие ставки акцизов и поплатились за это всплеском контрабанды и подделок. Решать эту проблему пришлось снижением темпов роста акцизов или даже введением моратория на их повышение.

Чернак от имени всех международных табачных компаний предложил украинским властям снизить темпы роста акцизов с 20% до 10% в год, а рост акциза на табак для нагревания заморозить как минимум на три года.

Он подчеркнул, что украинское законодательство не обязывает повышать акцизы до европейского уровня так стремительно, как это происходит сейчас. Опыт отдельных стран ЕС показывает, что такое повышение может занимать 14 лет, как в Болгарии.

Тем временем в независимой неправительственной организации Growford Institute при поддержке Американской торговой палаты провели исследование, в результате которого установили, что быстрое увеличение акцизной нагрузки на производство сигарет стимулирует развитие нелегального рынка.

"Опыт стран Балканского региона, Балтии и Украины свидетельствует о рисках резкого увеличения нелегальной продукции на рынке при диспропорциональном повышении ставок акциза по сравнению с ростом доходов населения. При таком повышении ставок акциза, то есть "акцизного шока", потребители часто делают выбор в пользу нелегальной продукции, которая намного дешевле", — считают исследователи.

По мнению Чернака, даже если Украина снизит темпы роста акцизов до 10% в год, такой рост все равно будет превышать инфляцию, и в то же время этого будет достаточно, чтобы до 2030 года достичь уровня европейских акцизов.

Реакция властей

После совместной пресс-конференции руководителей табачных компаний активизировалось МВД. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что с 1 ноября по его приказу началась операция "Акциз", цель которой прекратить нелегальную торговлю без уплаты налогов на рынках горючего, ликероводочных и табачных изделий.

По его словам, торговля незаконной продукцией осуществляется через 6,5 тысячи точек продажи табачных изделий, 2,5 тысячи — алкогольных напитков, 590 мест — по продаже горючего и сжиженного газа.

За первый месяц операции "Акциз" сотрудники полиции составили протоколов о нарушении правил торговли подакцизными товарами больше, чем за последние полтора года.

Проверено более 86 тысяч объектов нелегального рынка алкоголя и табака, проведено 384 обыска, открыто 141 уголовное производство. Изъято более 1 млн пачек табачных изделий, более 246 тысяч литров алкогольной продукции, почти 103 тысячи литров этилового спирта, 18 автомобилей, которые осуществляли перевозку подакцизной группы товаров. А также 3,5 тысячи марок акцизного налога с признаками фальсификации.

Общественная организация "Життя", выступающая за принятие "антитабачного закона" №4358 и категорически против снижения темпов роста налогов на табачные изделия, также озаботилась вопросом роста контрабанды сигарет в Украине.

Общественные активисты обратились с официальным письмом к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку, в котором "проинформировали о резком росте доли нелегальных табачных изделий на украинском рынке".

Активисты отметили, что "чаще всего нелегальная продукция выводится из легальных украинских фабрик для продажи в беспошлинной зоне, так называемой Duty Free, однако попадает на внутренний нелегальный рынок".

Дмитрий Купыра, исполнительный директор ОО "Життя"

Исполнительный директор ОО "Життя" Дмитрий Купыра публично обвинил в производстве нелегальных сигарет для Duty Free Львовскую табачную фабрику и табачную фабрику в Желтых Водах.

"По оценкам Киевской школы экономики и VoxUkraine, в 2021 году в Украине выросла доля нелегальных сигарет. По данным других исследований, чаще всего нелегальная продукция выводится из легальных украинских фабрик для продажи в беспошлинной зоне, так называемой Duty Free, однако попадает на внутренний нелегальный рынок. Основными производителями нелегальных сигарет Duty Free на рынке Украины являются Львовская табачная фабрика и табачная фабрика в Желтых Водах (Днепропетровская область)", — говорится в письме за подписью Купыры.

Между табачными компаниями и их критиками начал вызревать консенсус относительно нелегального рынка. "Табачники" при этом отмечают, что проблему можно решить только комплексным подходом, который включает как усиление борьбы с контрабандистами и контрафактниками (в том числе путем криминализации), так и пересмотр налоговой политики в отношении табачных изделий.