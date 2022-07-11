В Україні з 11 липня заборонено курити електронні сигарети та кальяни у громадських місцях: які штрафи чекають порушників

З сьогоднішнього дня, 11 липня 2022 року, набирає чинності закон № 1978-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну". Норми документа вводять заборону на куріння електронних сигарет та систем нагрівання тютюну у громадських місцях.

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Обмеження, зокрема, поширюється на iqos, glo та інших тютюнових виробів, які прирівнялися до звичайних сигарет. Куріння у громадських місцях тягне за собою штрафи у розмірі 51-170 гривень. У разі повторного порушення протягом року штраф становить 170-340 гривень. При цьому першого разу порушник може отримати лише попередження.

Також законом передбачено розміщення графічного знака у громадських місцях та закладах із текстом: "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!"

Якщо такого тексту не буде, власникам приміщень загрожує штраф у розмірі 1000 гривень.

Для закладів ресторанного господарства за створення умов для куріння (наприклад, розміщення попільничок) у заборонених місцях також передбачено штраф:

для суб'єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарства) – у розмірі 1000 гривень, а у разі повторного за рік порушення – 10000 гривень;

для закладів ресторанного господарства – 3000 гривень, а у разі повторного порушення упродовж року – 15000 гривень.

Крім того, за продаж iqos, glo та інших електронних сигарет неповнолітнім загрожує покарання у вигляді штрафу 1020 гривень, а за повторне порушення — 10200 гривень.

Нагадаємо, мета закону № 1978-ІХ — посилити ринок тютюнових виробів, електронних цигарок та девайсів для нагрівання тютюну. Норми закону почнуть працювати поетапно.

Джерело фото: ua.depositphotos.com