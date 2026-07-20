В Україні суттєво зросли зарплати тестувальників: хто отримує найбільше

У першому півріччі 2026 року медіанні зарплати українських QA-фахівців зросли в усіх основних спеціалізаціях. Найвищу медіанну компенсацію отримують фахівці з автоматизованого тестування (Automation QA) — 3663 долари.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати опитування порталу DOU.

За основними напрямками тестування медіанні доходи розподілилися так:

Automation QA — 3 663 долари (найбільше зростання за пів року — на 438 доларів);

General QA — 2 700 доларів (+175 доларів);

Manual QA — 2 000 доларів (+200 доларів).

Найвідчутніше підвищення отримали досвідчені спеціалісти. Зокрема, в Automation QA зарплати тимлідів зросли на 300 доларів — до 4 800 доларів. Також суттєве зростання зафіксували серед фахівців із досвідом 14 і більше років. Загалом кожен третій QA-спеціаліст отримав підвищення зарплати за останні пів року, а кожен другий — за останній рік.

Зарплати за посадами та мовами програмування

За рівнем посад (незалежно від спеціалізації) найбільші медіанні компенсації в Україні мають керівники напрямків Head/Manager — 5 000 доларів. Далі йдуть QA Tech Lead (4 575 доларів), QA Team Lead (3 500 доларів), Senior QA Engineer (3 200 доларів), Middle QA Engineer (1 900 доларів) та Junior QA Engineer (890 доларів).

Мови програмування у своїй роботі використовують 52% QA-фахівців. Найвищі доходи мають ті, хто працює з C#/.NET (3 275 доларів), Java (3 200 доларів) та TypeScript (3 050 доларів).

Водночас за останні шість місяців найпомітніше зросли зарплати тих, хто використовує JavaScript (+400 доларів, до 2 500 доларів) та SQL (+350 доларів, до 2 150 доларів). Серед фахівців рівня Lead+ найкраще оплачуються ті, хто працює з Python — 4 500 доларів (зростання на 500 доларів за пів року), а у сеньйорів на Python медіана зросла на 325 доларів.

Регіональні тренди та внутрішня міграція

У Києві та Львові медіанна зарплата QA-фахівців становить 2 500 доларів, а у Дніпрі, Тернополі та Полтаві — по 2 300 доларів. Найвищий показник зафіксовано у Житомирі (2 750 доларів), проте автори дослідження зазначають, що вибірка там була занадто маленькою (всього 18 анкет).

При цьому містами-лідерами, де за пів року суттєво і підтверджено зросли зарплати як тестувальників, так і розробників, стали Черкаси (медіана 2 040 доларів, +540 доларів) та Тернопіль (медіана 2 300 доларів, +539 доларів). В аналітичному центрі DOU припускають, що така тенденція може бути пов’язана з новою хвилею міграції айтівців усередині країни.

Також дослідження показало, що українські тестувальники, які зараз живуть за кордоном, заробляють більше, ніж їхні колеги в Україні: загальна медіанна зарплата там становить 3 300 доларів проти 2 310 доларів в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що медіанна зарплата розробників в Україні зросла до $3500 у червні 2026 року, що на $50 більше, ніж у грудні 2025 року.