Експорт української зброї: перші контракти вже перебувають на затвердженні

У рамках контрольованого експорту української оборонної продукції перші контракти вже перебувають на затвердженні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров після засідання Ставки головнокомандувача, де обговорили реалізацію контрольованого експорту української зброї та подальші кроки.

За його словами, усі дотичні структури – апарат РНБО, Міноборони, розвідки та військове командування – погодили спільну позицію, йдеться про спрощення процедури отримання дозволів та скорочення термінів їх опрацювання.

"Сьогодні вже працюємо над практичною реалізацією – конкретними контрактами та проєктами – в рамках політичних домовленостей Drone Deal. Перші контракти вже на затвердженні, і на рубежі травня-червня очікуємо ще більше нових партнерств", – зауважив Умєров.

Він додав, що координацію цього напрямку здійснюватиме апарат РНБО, а практичною реалізацію займатиметься уряд.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на рівні державних інституцій уже погодила всі деталі щодо експорту озброєння.

Що таке Drone Deals

Drone Deals – це багаторічні рамкові міждержавні угоди, ініційовані Україною для спільного розвитку оборонно-промислового комплексу, обміну військовими технологіями, спільного виробництва безпілотників та експорту української зброї.

Ця програма передбачає укладання довгострокових договорів (до 10 років) та комплексне партнерство у сфері безпеки:

спільне виробництво: інтеграція українського бойового досвіду та технологій виготовлення дронів, засобів РЕБ та ППО із західними потужностями.

експорт та інвестиції: забезпечення партнерів українськими розробками та зброєю з паралельним фінансуванням, що відкриває нові ринки для українського бізнесу.

стратегічний обмін: надання доступу до унікальних українських військових технологій іншим країнам, таким як США, в обмін на підтримку та інтеграцію в оборонні системи.

Україна відкриває експорт зброї

На початку лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочинає експорт власних оборонних технологій. У Європі у 2026 році працюватимуть 10 експортних центрів, а перший український дрон на німецькому виробництві буде готовий уже в середині лютого.

Президент зауважував, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, що дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Ще в кінці жовтня Зеленський доручив уряду запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Президент заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.

Нагадаємо, країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розглядають можливість закупівлі українських дронів-перехоплювачів.