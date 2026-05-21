Экспорт украинского оружия: первые контракты уже находятся на утверждении

В рамках контролируемого экспорта украинской оборонной продукции, первые контракты уже находятся на утверждении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров после заседания Ставки главнокомандующего, где обсудили реализацию контролируемого экспорта украинского оружия и последующие шаги.

По его словам, все касательные структуры – аппарат СНБО, Минобороны, разведки и военное командование – согласовали общую позицию, речь идет об упрощении процедуры получения разрешений и сокращении сроков их обработки.

"Сегодня уже работаем над практической реализацией – конкретными контрактами и проектами – в рамках политических договоренностей Drone Deal. Первые контракты уже на утверждении, и на рубеже мая-июня ожидаем еще больше новых партнерств", – заметил Умеров.

Он добавил, что координацию этого направления будет осуществлять аппарат СНБО, а практической реализации будет заниматься правительство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на уровне государственных институций уже согласовала все детали экспорта вооружения.

Что такое Drone Deals

Drone Deals – это многолетние рамочные межгосударственные соглашения, инициированные Украиной для совместного развития оборонно-промышленного комплекса, обмена военными технологиями, совместного производства беспилотников и экспорта украинского оружия.

Эта программа предусматривает заключение долгосрочных договоров (до 10 лет) и комплексное партнерство в сфере безопасности:

совместное производство: интеграция украинского боевого опыта и технологий изготовления дронов, средств РЭБ и ПВО с западными мощностями.

экспорт и инвестиции: обеспечение партнеров украинскими разработками и оружием с параллельным финансированием открывает новые рынки для украинского бизнеса.

стратегический обмен: предоставление доступа к уникальным украинским военным технологиям другим странам, таким как США, в обмен на поддержку и интеграцию в оборонные системы.

Украина открывает экспорт оружия

В начале февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.

Президент замечал, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Напомним, страны Персидского залива, в частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, рассматривают возможность закупки. украинских дронов-перехватчиков .