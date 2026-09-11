Прилуцька тютюнова фабрика зупинила роботу через російський удар

Прилуцька тютюнова фабрика, що належить British American Tobacco, тимчасово призупинила роботу після російського удару 7 вересня. Наразі підприємство оцінює наслідки атаки та документує завдані пошкодження.

Як пише Dilo, про це повідомляє "РБК-Україна".

Росія атакувала тютюнову фабрику

"Наразі йде оцінка наслідків атаки та документування завданих пошкоджень. Роботу фабрики тимчасово зупинено", - зазначили в компанії.

Інших подробиць щодо масштабу пошкоджень та можливих строків відновлення роботи підприємства наразі не розкривають.

Що відомо про удар по фабриці

Російські війська 7 вересня атакували Прилуки Чернігівської області безпілотниками. Один із ударів припав на тютюнову фабрику BAT, унаслідок чого загорівся цигарковий цех.

Під час атаки працівники підприємства перебували в укритті, тому серед них загиблих і тяжко постраждалих не було. Водночас постраждала місцева жителька, яка перебувала на зупинці неподалік.

Наразі компанія продовжує оцінювати наслідки атаки. Про терміни відновлення роботи фабрики буде повідомлено додатково.

Що відомо про фабрику "В.А.Т.-Прилуки"

Підприємство веде історію з 22 січня 1889 року, коли було створене "Товариство Рабіновича і Фраткіна". Після націоналізації у 1920 році та приєднання фабрики "Риболов" об'єкт отримав назву Другої державної тютюново-махоркової фабрики, яка до 1938 року носила ім'я Х.Г. Раковського та належала до найбільших в Україні.

У вересні 1941 року частину виробничого устаткування евакуювали, а корпуси під час Другої світової війни були спалені. Виробництво відновили у 1943 році, а з 1957 року розпочався випуск цигарок і сигарет. У 1965 році фабрика освоїла випуск сигарет із фільтром на чехословацькому та німецькому обладнанні.

12 березня 1993 року компанія "British American Tobacco-Industries" та колективне підприємство "Прилуцька тютюнова фабрика" створили спільну компанію — АТ "В.А.Т.-Прилуки".

Прилуцька тютюнова фабрика є одним із найбільших платників податків у тютюновій галузі України. Підприємство виробляє сигарети Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri та "Прилуки", а також стіки для систем нагрівання тютюну glo.