Через атаку РФ у Прилуках спалахнула тютюнова фабрика

Удень 7 вересня через атаку РФ виникла пожежа на тютюновій фабриці в місті Прилуки на Чернігівщині, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.

Як пише Dilo про це повідомляє "Суспільне".

За словами працівників підприємства, горить покрівля сигаретного цеху. Рятувальники ліквідують займання.

Усі співробітники на момент ворожого удару перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. В однієї жінки зафіксували гостру реакцію на стрес, їй надали необхідну допомогу.

Що відомо про фабрику "В.А.Т.-Прилуки"

Підприємство веде історію з 22 січня 1889 року, коли було створене "Товариство Рабіновича і Фраткіна". Після націоналізації у 1920 році та приєднання фабрики "Риболов" об'єкт отримав назву Другої державної тютюново-махоркової фабрики, яка до 1938 року носила ім'я Х.Г. Раковського та належала до найбільших в Україні.

У вересні 1941 року частину виробничого устаткування евакуювали, а корпуси під час Другої світової війни були спалені. Виробництво відновили у 1943 році, а з 1957 року розпочався випуск цигарок і сигарет. У 1965 році фабрика освоїла випуск сигарет із фільтром на чехословацькому та німецькому обладнанні.

12 березня 1993 року компанія "British American Tobacco-Industries" та колективне підприємство "Прилуцька тютюнова фабрика" створили спільну компанію — АТ "В.А.Т.-Прилуки".

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з бізнесом, який постраждав від ударів РФ по складах. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розширити програми підтримки для українського бізнесу, який продовжує працювати в умовах російських атак.