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Из-за атаки РФ в Прилуках вспыхнула табачная фабрика

Последствия атаки
Из-за атаки РФ в Прилуках вспыхнула табачная фабрика / Суспільне

Днем 7 сентября из-за атаки РФ возник пожар на табачной фабрике в городе Прилуки Черниговской области, которая входит в международную корпорацию British American Tobacco.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Суспільне".

По словам работников предприятия, горит кровля сигаретного цеха. Спасатели ликвидируют возгорание.

Все сотрудники в момент вражеского удара находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. У одной женщины зафиксировали острую реакцию на стресс, ей оказали необходимую помощь.

Что известно о фабрике "В.А.Т.-Прилуки"

Предприятие ведет историю с 22 января 1889 года, когда было создано "Общество Рабиновича и Фраткина". После национализации в 1920 году и присоединения фабрики "Рыболов" объект получил название Второй государственной табачно-махорочной фабрики, которая до 1938 носила имя Х.Г. Раковского и принадлежала к самым большим в Украине.

В сентябре 1941 года часть производственного оборудования была эвакуирована, а корпуса во время Второй мировой войны были сожжены. Производство возобновили в 1943 году, а с 1957 года начался выпуск сигарет и сигарет. В 1965 году фабрика освоила выпуск сигарет с фильтром на чехословацком и германском оборудовании.

12 марта 1993 года компания British American Tobacco-Industries и коллективное предприятие "Прилуцкая табачная фабрика" создали совместную компанию - АО "В.А.Т.-Прилуки".

Напомним, Зеленский встретился с пострадавшим от ударов РФ по складам бизнесом. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству расширить программы поддержки для украинского бизнеса, продолжающего работать в условиях российских атак.

Автор:
Максим Кольц

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