Росія атакувала Прилуки та Новгород-Сіверський: пошкоджено міськраду та будівлі податкової

7 квітня 2026 року російські війська здійснили удари по центрах Прилук на Чернігівщині та Новгорода-Сіверського. У Прилуках загорівся другий поверх будівлі міської ради. У Новгороді-Сіверському влучання ворожого безпілотника пошкодило будівлю державної податкової інспекції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомення начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова.

Прилуки та Новгород-Сіверський атаковані

Ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру прикордонних територій. Близько 09:30 в центрі Новгорода-Сіверського зафіксовано влучання ворожого безпілотника у будівлю державної податкової інспекції. Вибухова хвиля пошкодила фасади прилеглих житлових будинків та приватні автомобілі.

На місці працюють екстрені служби та правоохоронці, обставини події встановлюються. Мешканців закликають залишатися в укриттях та дотримуватися заходів безпеки.

Крім того, 7 квітня російські війська атакували центр Прилук на Чернігівщині, повідомляє "Суспільне".

Внаслідок обстрілу загорівся другий поверх будівлі Прилуцької міської ради, де на той час проходило засідання виконавчого комітету.

