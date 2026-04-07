Росія атакувала Прилуки та Новгород-Сіверський: пошкоджено міськраду та будівлі податкової

атака
РФ атакувала Новгород-Сіверський / Урядовий портал

7 квітня 2026 року російські війська здійснили удари по центрах Прилук на Чернігівщині та Новгорода-Сіверського. У Прилуках загорівся другий поверх будівлі міської ради. У Новгороді-Сіверському влучання ворожого безпілотника пошкодило будівлю державної податкової інспекції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомення начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова.

Прилуки та Новгород-Сіверський атаковані

Ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру прикордонних територій. Близько 09:30 в центрі Новгорода-Сіверського зафіксовано влучання ворожого безпілотника у будівлю державної податкової інспекції. Вибухова хвиля пошкодила фасади прилеглих житлових будинків та приватні автомобілі.

На місці працюють екстрені служби та правоохоронці, обставини події встановлюються. Мешканців закликають залишатися в укриттях та дотримуватися заходів безпеки.

Крім того, 7 квітня російські війська атакували центр Прилук на Чернігівщині, повідомляє "Суспільне".

Внаслідок обстрілу загорівся другий поверх будівлі Прилуцької міської ради, де на той час проходило засідання виконавчого комітету. 

Фото 2 — Росія атакувала Прилуки та Новгород-Сіверський: пошкоджено міськраду та будівлі податкової
Фото: Суспільне.

Нагадаємо, нещодавно на Чернігівщині ворог атакував критичну інфраструктуру, агропідприємство та пошкодив будівлю краєзнавчого музею. 

Автор:
Ольга Опенько