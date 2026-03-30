Чернігівщина під обстрілом: агропідприємство та енергооб’єкти зазнали пошкоджень

обстріл
Росіяни обстріляли критичні об'єкти та агропідприємство на Чернігівщині / Урядовий портал

На Чернігівщині ворог атакував критичну інфраструктуру, агропідприємство та пошкодив будівлю краєзнавчого музею. 

Як пише Delo.ua про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Атаки на Чернігівщину

У Чернігівській області російські війська здійснили серію атак на цивільні та стратегічні об’єкти. Зокрема, агропідприємство в Новгороді-Сіверському зазнало пошкоджень сільськогосподарської техніки після удару.

Пізно ввечері ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на околицях Чернігова. Пожежу на місці інциденту оперативно ліквідували рятувальники.

Крім того, у Семенівці FPV-дрон пошкодив дах будівлі краєзнавчого музею. Напередодні удар дрону поцілив у зерносховище в Семенівській громаді, а в Новгороді-Сіверському районі постраждав енергооб’єкт. Також ворожий дрон завдав удару по об’єкту зв’язку.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 30 березня частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Ольга Опенько