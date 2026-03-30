Чернігівщина під обстрілом: агропідприємство та енергооб’єкти зазнали пошкоджень
На Чернігівщині ворог атакував критичну інфраструктуру, агропідприємство та пошкодив будівлю краєзнавчого музею.
Як пише Delo.ua про це повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Атаки на Чернігівщину
У Чернігівській області російські війська здійснили серію атак на цивільні та стратегічні об’єкти. Зокрема, агропідприємство в Новгороді-Сіверському зазнало пошкоджень сільськогосподарської техніки після удару.
Пізно ввечері ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на околицях Чернігова. Пожежу на місці інциденту оперативно ліквідували рятувальники.
Крім того, у Семенівці FPV-дрон пошкодив дах будівлі краєзнавчого музею. Напередодні удар дрону поцілив у зерносховище в Семенівській громаді, а в Новгороді-Сіверському районі постраждав енергооб’єкт. Також ворожий дрон завдав удару по об’єкту зв’язку.
Нагадаємо, внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 30 березня частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.