Через обстріли знеструмлені споживачі у двох областях: де немає світла

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 27 березня частина споживачів у Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У Міненерго зауважили, що 27 березня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна ознайомитися на офіційних ресурсах обленерго.

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

