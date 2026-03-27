Через обстріли знеструмлені споживачі у двох областях: де немає світла
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 27 березня частина споживачів у Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
У Міненерго зауважили, що 27 березня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна ознайомитися на офіційних ресурсах обленерго.
У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Нагадаємо, Україні протягом наступного десятиліття знадобиться майже 91 млрд доларів для відновлення енергетичного сектору.