Из-за обстрелов обесточены потребители в двух областях: где нет света

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 27 марта часть потребителей в Херсонской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Минэнерго отметили, что 27 марта применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением можно ознакомиться на официальных ресурсах облэнерго.

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

