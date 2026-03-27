Из-за обстрелов обесточены потребители в двух областях: где нет света

Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в двух областях / Depositphotos

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 27 марта часть потребителей в Херсонской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Минэнерго отметили, что 27 марта применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением можно ознакомиться на официальных ресурсах облэнерго.

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, Украине в течение следующего десятилетия понадобится почти 91 млрд долларов для восстановления энергетического сектора .

Автор:
Светлана Манько