Черниговщина под обстрелом: агропредприятие и энергообъекты получили повреждения

Россияне обстреляли критические объекты и агропредприятие в Черниговской области / Правительственный портал

В Черниговской области враг атаковал критическую инфраструктуру, агропредприятие и повредил здание краеведческого музея.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Атаки на Черниговщину

В Черниговской области российские войска совершили серию атак на гражданские и стратегические объекты. В частности, агропредприятие в Новгороде-Северском получило повреждения сельскохозяйственной техники после удара.

Поздним вечером враг ударил по объекту критической инфраструктуры в окрестностях Чернигова. Пожар на месте инцидента оперативно ликвидировали спасатели.

Кроме того, в Семеновке FPV-дрон повредил крышу здания краеведческого музея. Накануне удар дрона попал в зернохранилище в Семеновской общине, а в Новгороде-Северском районе пострадал энергообъект. Также вражеский дрон нанес удар по объекту связи.

Напомним, из-за боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 30 марта часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Автор:
Ольга Опенько