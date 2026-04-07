Россия атаковала Прилуки и Новгород-Северский: поврежден горсовет и здание налоговой

7 апреля 2026 года российские войска нанесли удары по центрам Прилук на Черниговщине и Новгорода-Северского. В Прилуках загорелся второй этаж здания городского совета. В Новгороде-Северском попадание вражеского беспилотника повредило здание государственной налоговой инспекции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение начальника Новгород-Северского РВА Александра Селиверстова.

Прилуки и Новгород-Северский атакованы

Враг еще раз атаковал гражданскую инфраструктуру приграничных территорий. Около 09:30 в центре Новгород-Северского зафиксировано попадание вражеского беспилотника в здание государственной налоговой. Взрывная волна повредила фасады близлежащих жилых домов и частных автомобилей.

На месте работают экстренные службы и правоохранители, обстоятельства происшествия устанавливаются. Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.

Кроме того, 7 апреля российские войска атаковали центр Прилук в Черниговской области, сообщает "Суспільне".

В результате обстрела загорелся второй этаж здания Прилукского городского совета, где в то время проходило заседание исполнительного комитета.

Напомним, недавно в Черниговской области враг атаковал критическую инфраструктуру, агропредприятие и повредил здание краеведческого музея.