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Прилуцкая табачная фабрика остановила работу из-за российского удара

Прилуки
Прилукская табачная фабрика приостановила работу после удара РФ 7 сентября

Прилуцкая табачная фабрика, принадлежащая British American Tobacco, приостановила работу после российского удара 7 сентября. В настоящее время предприятие оценивает последствия атаки и документирует нанесенные повреждения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "РБК-Украина".

Россия атаковала табачную фабрику

"В настоящее время идет оценка последствий атаки и документирования нанесенных повреждений. Работа фабрики временно остановлена", - отметили в компании.

Других подробностей относительно масштаба повреждений и возможных сроков возобновления работы предприятия пока не раскрывают.

Что известно об ударе по фабрике

Российские войска 7 сентября атаковали Прилуки Черниговской области беспилотниками. Один из ударов пришелся на табачную фабрику BAT, в результате чего загорелся сигаретный цех.

Во время атаки работники предприятия находились в укрытии, потому среди них погибших и тяжело пострадавших не было. В то же время, пострадала местная жительница, которая находилась на остановке неподалеку.

В настоящее время компания продолжает оценивать последствия атаки. О сроках возобновления работы фабрики будет сообщено дополнительно.

Что известно о фабрике "В.А.Т.-Прилуки"

Предприятие ведет историю с 22 января 1889 года, когда было создано "Общество Рабиновича и Фраткина". После национализации в 1920 году и присоединения фабрики "Рыболов" объект получил название Второй государственной табачно-махорочной фабрики, которая до 1938 носила имя Х.Г. Раковского и принадлежала к самым большим в Украине.

В сентябре 1941 года часть производственного оборудования была эвакуирована, а корпуса во время Второй мировой войны были сожжены. Производство возобновили в 1943 году, а с 1957 года начался выпуск сигарет и сигарет. В 1965 году фабрика освоила выпуск сигарет с фильтром на чехословацком и германском оборудовании.

12 марта 1993 года компания British American Tobacco-Industries и коллективное предприятие "Прилуцкая табачная фабрика" создали совместную компанию - АО "В.А.Т.-Прилуки".

Прилуцкая табачная фабрика является одним из крупнейших налогоплательщиков в табачной отрасли Украины. Предприятие производит сигареты Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri и Прилуки, а также стики для систем нагрева табака glo.

Автор:
Ольга Опенько

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