Транспорт 1 час назад

Группа крови и экологический класс авто: в Украине вводят новые водительские удостоверения

В частности, в техпаспортах начнут указывать экологический класс авто, а в правах — группу крови и согласие на донорство

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

Кабинет министров утвердил образцы бланков национального и международного водительских удостоверений, а также технического паспорта автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Указано, что обозначения уровня экологических норм, которому соответствует транспортное средство, теперь будут внесены в свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт). Обозначать их будут в виде: Евро-5, Евро-6 и тому подобное.

Что касается водительских удостоверений нового формата, то с письменного согласия владельца в них будет указана информация о предоставлении согласия на посмертное донорство, а также информация о группе крови (резус-фактор) водителя.

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В то же время в случае, если водитель решает отказаться от участия в программе посмертного донорства или принимается решение о прекращении размещения информации о группе крови водителя, водительские права подлежат замене на аналогичные без указанных отметок.

Как отмечается, выданные до вступления в силу этого постановления документы будут действительны в течение срока, на который они были выданы. То есть, менять действующие права или техпаспорт сейчас не нужно.

Напомним, с 17 июля 2020 года в Украине вступили в силу новые правила получения водительских прав. Теперь при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами любой из категорий В, С1, С, D1 и D.

Также подтвердить навыки управления транспортом можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими заем, аренду, лизинг, либо временным регистрационным талоном.

При этом в случае открытия нескольких категорий экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории.

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