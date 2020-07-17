Транспорт 1 час назад

Водительские права в Украине начали выдавать по новым правилам

Упрощено подтверждение водительского стажа

Водительские права. Фото: silske.org Водительские права. Фото: silske.org
Водительские права. Фото: silske.org

С 17 июля в Украине вступили в силу новые правила получения водительских прав.

В частности, расширен перечень необходимых документов, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

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Указано, что теперь при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами любой из категорий В, С1, С, D1 и D.

Также подтвердить навыки управления транспортом можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими заем, аренду, лизинг, либо временным регистрационным талоном.

При этом в случае открытия нескольких категорий экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории. Экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами.

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Продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена:

- на площадке — не менее 10 мин;

- на дороге — не меньше 20 мин;

- в целом — не больше часа.

Теперь возможно отклонение от маршрута, если там ДТП или пробки. Фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения.

Как отмечается, в течение 10 рабочих дней можно обжаловать результаты экзаменов.

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К тому же, установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставлении фиктивных документов и тому подобное).

Кроме того, возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена.

Напомним, в Министерстве внутренних дел считают, что побороли проблему покупки водительских прав в Украине.

Ранее для водителей запустили удобный сервис оперативных сообщений о штрафах.

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