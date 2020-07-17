Водительские права в Украине начали выдавать по новым правилам

С 17 июля в Украине вступили в силу новые правила получения водительских прав.
В частности, расширен перечень необходимых документов, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.
Указано, что теперь при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами любой из категорий В, С1, С, D1 и D.
Также подтвердить навыки управления транспортом можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими заем, аренду, лизинг, либо временным регистрационным талоном.
При этом в случае открытия нескольких категорий экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории. Экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами.
Продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена:
- на площадке — не менее 10 мин;
- на дороге — не меньше 20 мин;
- в целом — не больше часа.
Теперь возможно отклонение от маршрута, если там ДТП или пробки. Фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения.
Как отмечается, в течение 10 рабочих дней можно обжаловать результаты экзаменов.
К тому же, установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставлении фиктивных документов и тому подобное).
Кроме того, возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена.
Напомним, в Министерстве внутренних дел считают, что побороли проблему покупки водительских прав в Украине.
Ранее для водителей запустили удобный сервис оперативных сообщений о штрафах.