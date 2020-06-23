Автогражданка уже в приложении "Дія": как работает, что дает

С начала 2020 года украинские автовладельцы смогли оценить преимущество инновационного приложения "Дія". Теперь документы можно оставить дома, их электронная версия прекрасно "поместилась" в смартфоне.

Несмотря на современный подход к документообороту, многих автомобилистов расстроил тот факт, что купить ОСАГО в электронном виде можно, а загрузить в приложение — нельзя. В мае ситуация изменилась. Автогражданка попала в "Дію".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Все документы автомобилиста в одном приложении

Как часто с вами происходила неприятная ситуация, когда на полпути к работе вспоминаешь, что оставил дома права, техпаспорт и страховку? Приходилось возвращаться за документами, надеясь, что никто не узнает об этом неприятном промахе. Согласитесь, телефон остается дома с меньшей вероятность. Он всегда под рукой, а в нем и приложение "Дія", где собраны воедино права, техпаспорт и страховка.

Удобный онлайн-сервис доступен для скачивания в AppStore и GooglePlay. С первых дней его существования загрузить права автомобилиста и техпаспорт вашего транспортного средства не составило особого труда. Уже более 300 тысяч украинцев оценили удобство приложения, а те, кто обновили его до версии 1.7.2, могут видеть статус своей автогражданки.

ОСАГО — один из обязательных документов водителя

Стоит напомнить, что по Закону Украины "Об ОСАГО", каждый владелец наземного транспортного средства должен иметь действующий полис страхования. ОСАГО страхует гражданскую ответственность и позволяет избежать серьезных финансовых затрат на случай ДТП. В зависимости от ситуации, автомобилисту без ОСАГО сотрудник полиции может выписать штраф:

425 грн., если страховой полис есть, но водитель не может его предъявить;

850 грн., если автогражданка просрочена;

850 грн., если обязательная страховка не оформлена.

Как автогражданка попадает в "Дію"

Вы предпочитаете оформлять бумажный договор ОСАГО или заказывать автогражданку на сайте-агрегаторе, где большой выбор страховых компаний и хорошие цены? Каждый из этих полисов подходит для проверки сотрудников полиции. С той лишь разницей, что для вступления в действие "бланкового" договора потребуется несколько дней, а е-полис готов к работе сразу после покупки. Электронный договор приходит на e-mail и его не нужно распечатывать, что удобно и быстро.

Традиционно проверка ОСАГО полицией осуществляется через онлайн-базу МТСБУ по уникальному коду. В приложение "Дія" наличие действующей автостраховки отражается розовой движущейся строкой с надписью — "Страховий поліс дійсний". Когда действие ОСАГО закончится, строка станет желтой, а надпись изменится на — "Страховий поліс недійсний".

Благодаря приложению "Дія" вы можете легко отследить, когда закончится действие вашей страховки и быстро заказать новую, или продлить договор.