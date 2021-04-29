Спецрежим Дія City підвищує інвестиційну привабливість компаній, — експерти

Керівник практики ІТ юридичної фірми AEQUO Микита Полатайко і засновниця та керівна партнерка венчурного фонду TA Ventures Вікторія Тігіпко вважають, що спецрежим Дія City вигідний тим IT-компаніям, що працюють легально і підвищує їх інвестиційну привабливість.

Про це вони розповіли у матеріалі на MC Today.

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Юрист Микита Полатайко пояснює, що передбачена спецрежимом система оподаткування дозволить у п’ять разів знизити податкове навантаження у порівнянні з компаніями, які чесно сплачують податки сьогодні. При цьому такий режим оподаткування фіксується на 15 років.

Полатайко переконаний, що в рамках Дія City cтартапам буде легше отримати фінансування. "Бо ж коли на ангельську інвестицію пропонується податкова знижка — це непоганий стимул. Більше того, нерегулярний розподіл дивідендів — не оподатковується", — коментує юрист.

Інвесторка Вікторія Тігіпко підкреслює, що спецрежим Дія City підвищує інвестиційну привабливість ІТ-компаній та стартапів, оскільки дозволяє їм сформувати прозору корпоративну структуру.

Введення спецрежиму Дія City, вважають експерти, сприяє інвестуванню в український ІТ-сектор. Юрист Полатайко наголошує, що Дія City створює в українському правовому полі інструменти, які використовують в системах загального англійського та американського права.

Також він прогнозує, що з приходом великої кількості компаній на український ринок завдяки умовам Дія City — конкуренція за фахівців зросте. А перевагою роботи за гіг-контрактами вважає необмежену кількість гіг-контрактів, які ІТ-спеціаліст може укласти з різними компаніями. Тігіпко додає, що робота з гіг-контрактом спростить ІТ-фахівцям оформлення права на проживання за кордоном, адже достовірна інформація про доходи є необхідною умовою для цього.

Нагадаємо, 15 квітня парламентарі прийняли у першому читанні законопроєкт №4303 (доопрацьований авторами разом з ІТ-спільнотою). Днем раніше у ВРУ зареєстрували податковий законопроєкт №5376. Разом ці проєкти законів встановлюють правові основи спеціального правового та податкового режиму для ІТ-галузі Дія City.