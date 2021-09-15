В онлайн-казино можно теперь авторизоваться с помощью цифровых документов приложения "Дія"

Онлайн-казино SlotsCity.ua первым из всех операторов онлайн-казино в Украине внедрило авторизацию через приложение "Дія". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"До сих пор процедура регистрации и верификации требовала от пользователя предъявлять в наземном казино непосредственно документы (например, паспорт гражданина Украины). В онлайн-казино при регистрации нужно загружать скан-копии документов на сайт. Первым, кто избавляет пользователей от этих хлопот, стало онлайн-казино SlotsCity.ua, которое внедрило авторизацию своих пользователей с помощью цифровых документов в приложении "Дія", которым уже пользуются миллионы украинцев", — говорится в сообщении компании.

Напомним, в законе о легализации азартных игр прописаны требования к игрокам, которые допускаются в казино. Среди этих требований — возраст 21+, отсутствие долгов, выплаченные алименты и так далее.

Зарегистрировать игрока и проверить, нет ли его имени в реестре лиц, которым запрещен доступ к азартным играм, должны сами операторы как в наземном казино, так и на онлайн-платформе.

"Для нашей компании, как и для всего холдинга, соблюдение цивилизованных правил и безопасность гостей — основные приоритеты", — заявил совладелец Slots City Руслан Нонка. Он уверен, что сотрудничество с Министерством цифровой трансформации Украины станет четким сигналом о том, что Slots City выступает за ответственную игру и надежную защиту данных своих гостей.

Для прохождения авторизации на сайте SlotsCity.ua посетителю нужно зайти в свой аккаунт, нажать кнопку "Пройти верификацию", которая обозначена красным и находится в нижнем поле страницы, и следовать инструкциям, нажав на кнопку "Верификация документов". Процесс верификации нужно пройти только один раз.

Онлайн-казино SlotsCity.ua входит в международный холдинг Storm International, который также владеет сетью залов игровых автоматов Slots City и казино Шангри Ла в киевском отеле Fairmont Grand Hotel.

Приложение "Дія" предоставляет возможность использовать цифровые копии паспортов и электронную подпись. На портале можно получить онлайн почти 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении — доступ к 11 своим цифровым документам и 12 услугам.

Среди документов: ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении и справка переселенца (ВПЛ), а также внутренний и внешний COVID-сертификаты. Также разработана технология "Дія.Підпис" — электронная подпись прямо в смартфоне.