Бизнес 1 час назад

В онлайн-казино можно теперь авторизоваться с помощью цифровых документов приложения "Дія"

Онлайн-казино SlotsCity.ua первым на рынке азартных игр внедряет авторизацию игроков с помощью цифровых документов приложения "Дія"

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Онлайн-казино SlotsCity.ua первым из всех операторов онлайн-казино в Украине внедрило авторизацию через приложение "Дія". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"До сих пор процедура регистрации и верификации требовала от пользователя предъявлять в наземном казино непосредственно документы (например, паспорт гражданина Украины). В онлайн-казино при регистрации нужно загружать скан-копии документов на сайт. Первым, кто избавляет пользователей от этих хлопот, стало онлайн-казино SlotsCity.ua, которое внедрило авторизацию своих пользователей с помощью цифровых документов в приложении "Дія", которым уже пользуются миллионы украинцев", — говорится в сообщении компании.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Читайте также:
Минцифры рассказало, как пользоваться "Дією" без смартфона

Напомним, в законе о легализации азартных игр прописаны требования к игрокам, которые допускаются в казино. Среди этих требований — возраст 21+, отсутствие долгов, выплаченные алименты и так далее.

Зарегистрировать игрока и проверить, нет ли его имени в реестре лиц, которым запрещен доступ к азартным играм, должны сами операторы как в наземном казино, так и на онлайн-платформе.

"Для нашей компании, как и для всего холдинга, соблюдение цивилизованных правил и безопасность гостей — основные приоритеты", — заявил совладелец Slots City Руслан Нонка. Он уверен, что сотрудничество с Министерством цифровой трансформации Украины станет четким сигналом о том, что Slots City выступает за ответственную игру и надежную защиту данных своих гостей.

Для прохождения авторизации на сайте SlotsCity.ua посетителю нужно зайти в свой аккаунт, нажать кнопку "Пройти верификацию", которая обозначена красным и находится в нижнем поле страницы, и следовать инструкциям, нажав на кнопку "Верификация документов". Процесс верификации нужно пройти только один раз.

Читайте также:
Цифровые паспорта в Украине приравняли к бумажным: вступил в силу закон

Онлайн-казино SlotsCity.ua входит в международный холдинг Storm International, который также владеет сетью залов игровых автоматов Slots City и казино Шангри Ла в киевском отеле Fairmont Grand Hotel.

Приложение "Дія" предоставляет возможность использовать цифровые копии паспортов и электронную подпись. На портале можно получить онлайн почти 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении — доступ к 11 своим цифровым документам и 12 услугам. 

Среди документов: ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении и справка переселенца (ВПЛ), а также внутренний и внешний COVID-сертификаты. Также разработана технология "Дія.Підпис" — электронная подпись прямо в смартфоне.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минцифры рассказало, как пользоваться "Дією" без смартфона
Минцифры рассказало, как пользоваться "Дією" без смартфона
В Украине формируется цивилизованный рынок гемблинга
В Украине формируется цивилизованный рынок гемблинга
В Apple заинтересовались украинскими цифровыми паспортами, — замглавы Минцифры
В Apple заинтересовались украинскими цифровыми паспортами, — замглавы Минцифры
Загрузка...
Новое видео
Як розвивати себе і бути успішним. 5 ключових принципів — Василь Хмельницький / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Самый большой винзавод в Одессе ушел с молотка за 235 млн грн: что входит в комплекс

  3. iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad mini: Apple провела презентацию (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Следы взрыва селитры в Бейруте привели в Украину, — расследование

  5. АЛЛО: цены на iPhone 13 в Украине и итоги презентации новинок от Apple

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...