В Украине планируют запустить механизм "еБронирование": как будет работать

В Украине будет создан механизм электронного бронирования бизнесом военнообязанных — "еБронирование". Над инструментом работают специалисты Министерства экономики и Министерства цифровой трансформации.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Игорь Фоменко, передает "Укринформ".

Ведомства планируют, что создадут инструмент, предоставляющий услуги предприятиям. Бизнес сможет создавать свой кабинет, где нужно будет вводить данные военно-учетной специальности, данные работников.

Из Пенсионного фонда и Налоговой будет автоматически подтягиваться вся необходимая информация.

"И потом, чуть ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование", - отмечает Фоменко.

Такой электронный документ будет содержать QR-код, его можно распечатать.

"Думаю, что на все это уйдет примерно три месяца, потому что это полностью будет разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализованный процесс", — добавил замминистра экономики.

Напомним, что недавно правительство расширило перечень сфер, работники которых могут быть забронированы от мобилизации, и установило четкие сроки рассмотрения госорганами обращений от предприятий, учреждений и организаций.