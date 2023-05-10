Ускорение бронирования работников от мобилизации: в ЕБА обеспокоены непониманием важной детали

В Европейской бизнес ассоциации приветствуют решение Кабинета министров от 28 апреля, которым установлены предельные сроки рассмотрения заявок на бронирование бизнесом военнообязанных работников от мобилизации.

В то же время, как говорится в сообщении объединения, бизнес не понимает, будут ли распространяться новые требования на заявки, которые были поданы до вступления в силу указанного постановления №400. Им, напомним, были установлены сроки в 5 и 10 дней, в течение которых соответствующие государственные органы должны рассмотреть и принять решение относительно таких заявок.

Как указывают в ЕБА, критически важным является соблюдение установленных сроков прежде всего представителями Генерального штаба ВСУ, где, по информации компаний-членов ассоциации, сейчас имеют место наибольшие задержки с принятием решений.

Также там отмечают, что установление по новому порядку бронирования права забронировать 50% военнообязанных работников для бизнеса "является минимально необходимым, а для некоторых индустрий даже недостаточным", чтобы обеспечивать устойчивое функционирование соответствующего предприятия.

"Однако все же надеемся, что прописанный механизм таки заработает и на практике. Как, в частности, и признание соответствующих предприятий критически важными на уровне областных военных администраций", - говорят в ассоциации.

Там объясняют, что в ряде регионов этот вопрос до сих пор должным образом не урегулирован в части продолжительности рассмотрения документов: они готовятся пакетно и волнами на десятки предприятий, что затягивает процесс принятия решения более чем на месяц.

В связи с указанным ЕБА обратилась к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой содействовать соблюдению соответствующими структурами норм постановления Кабмина №400 и предложений, направленных на улучшение взаимодействия с бизнесом центров комплектования и социальной поддержки.