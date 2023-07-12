Правительство обновило правила бронирования бизнесом военнообязанных: что изменилось

Кабинет Министров Украины расширил список сфер, работники которых могут быть забронированы от мобилизации, и установил четкие сроки рассмотрения госорганами обращений от предприятий, учреждений и организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что изменения внесены в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения и в порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Принятые Правительством изменения предусматривают:

суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Напомним, что критерий предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму более 1,5 млн. евро.

предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям.

применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.

В Правительстве отмечают, что для признания критически важными (дающими право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи.

Среди критериев, в частности – размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения в области национальной экономики или удовлетворение потребностей территориальной общины и т.д.

При этом предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер (например, предприятия топливно-энергетического комплекса) должны удовлетворять двум и более критериям.

"Во время встреч с бизнесом мы получали неоднократные жалобы на промедление государственных органов с рассмотрением обращений по определению предприятий критически важными. Это влияло на деятельность субъектов хозяйствования, мешало бизнесу планировать свою работу. Бюрократические проволочки в вопросах бронирования будут положены конец. Сегодняшним решением Правительство установило предельные сроки рассмотрения: обращение предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено в срок до 10 рабочих дней с момента получения", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, что Постановлением № 76 от 27 января 2023 г. Кабмин утвердил новый порядок бронирования военнообязанных и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Сотрудники таких предприятий будут подлежать бронированию.

28 апреля Правительство внесло в него изменения, усовершенствовав процедуру бронирования и определив четкие сроки этапов процедуры.