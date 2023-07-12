Уряд оновив правила бронювання бізнесом військовозобов'язаних: що змінилося

Кабінет Міністрів України розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації, та встановив чіткі терміни розгляду держорганами звернень від підприємств, установ та організацій .

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що зміни внесено до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану та до Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Прийняті Урядом зміни передбачають:

суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися у одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Нагадаємо, що критерій передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 млн. євро.

підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям.

застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

В Уряді зауважують , що для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи.

Серед критеріїв, зокрема - розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і т.д.

При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям.

"Під час зустрічей з бізнесом ми отримували неодноразові скарги на зволікання державних органів з розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Це впливало на діяльність суб’єктів господарювання, заважало бізнесу планувати свою роботу. Бюрократичній тяганині в питаннях бронювання буде покладено край. Сьогоднішнім рішенням Уряд встановив граничні терміни розгляду: звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуте в строк до 10 робочих днів з моменту отримання",- зазначила перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що Постановою № 76 від 27 січня 2023 Кабмін затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Працівники таких підприємств підлягатимуть бронюванню.

28 квітня Уряд вніс до неї зміни, удосконаливши процедуру бронювання та визначивши чіткі терміни етапів процедури.