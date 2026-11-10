Справочный курс евро от НБУ работает уже неделю: приносит ли он бизнесу пользу?

Справочный курс евро — это показатель, который НБУ рассчитывает каждый день в обед, чтобы у банков и их клиентов был ориентир для валютных сделок. Его можно использовать для оценки банковских предложений, но покупать или продавать евро именно по такому курсу никто не обязан. Ранее регулятор показывал подобный справочный курс только для доллара.

НБУ начал публиковать новый показатель 4 ноября 2026 по просьбе участников валютного рынка. За первые пять рабочих дней он отличался от действующего официального курса НБУ в обе стороны, иногда почти на 39 копеек. В то же время сравнение с межбанковскими котировками показало значительно меньшие разногласия. Dilo исследовало, насколько новый индикатор соответствует ситуации на рынке и как бизнес может использовать эту информацию.

Справочный курс евро: что показали первые пять дней

В первый день справочный курс был на 19 копеек выше официального курса. 6 ноября он был ниже 34 копейки. 10 ноября разрыв почти достиг 39 копеек. Это был рекорд за первую неделю.

Кажется, разница большая. Для платежа на 100 тысяч евро это около 38 тысяч гривен. Но нужно учитывать, что здесь сравнивают два показателя НБУ, а не те курсы, по которым банки действительно покупают и продают валюту. Официальный курс фиксируют после обеда на следующий день, справочный в 12:00. Поэтому такое различие между ними ожидаемо. Настоящий вопрос другой: соответствует ли справочный курс реальному рынку?

Попадает ли он на рынок?

Краткий ответ: обычно да. В спокойные дни разница между справочным курсом и средним межбанковским курсом составила 1–2 копейки. К примеру, 6 ноября только 1,54 копейки. 10 ноября утром меньше копейки. Следовательно, индикатор действительно отображает рынок.

Но когда евро начинает резко меняться, ситуация становится иной. 10 ноября межбанковские котировки за час упали почти на 9 копеек, а справочный курс не изменился. Его фиксируют в 12:00 и дальше не обновляют. Еще ярче это было 9 ноября: за полтора часа евро вырос с 50,55 до 50,80 грн. В тот день справочный курс отставал от рынка примерно на 6 копеек, потому что рынок пошел вперед, а показатель НБУ остался прежним. То есть это полезный индикатор, но быстро теряет актуальность.

Зачем это импортеру и экспортеру

Главная практическая выгода это четкий ориентир для переговоров с банком. Он продает евро по 51,30. Если смотреть на официальный курс (50,8152 грн 10 ноября), кажется, что переплата составляет почти 49 копеек за евро или около 49 тысяч гривен на 100 тысяч. Но если взять справочный курс того дня (51,2013 грн), разница меньше 10 копеек. Это дает более точную оценку.

Для экспортера логика противоположна: он смотрит, насколько курс покупки, предлагаемый банком, отличается от полуденного ориентира. Это еще один аргумент во время переговоров, особенно если компания работает с большими объемами и может сравнивать условия разных банков.

Правда, есть две оговорки. Во-первых, даже если разница составляет 10 копеек, это не значит, что банк получает эти деньги как прибыль. В эту сумму входят издержки, опасности и размер сделки. Во-вторых, когда сделку заключают в конце дня, утренний курс часто не подходит. И в-третьих, постановление НБУ №125 разрешает банкам и клиентам брать справочный курс, но они не должны этого делать. Вероятно, само название индикатора "справочный" четко подчеркивает его назначение.

Почему справочный курс евро ввели только сейчас

Дело в том, что, хотя Украина ближе к ЕС, чем к США, американская валюта все равно является главной для определения стоимости. Поэтому справочный курс евро не берут из прямых сделок евро/гривна. Его рассчитывают так: справочный курс гривны к доллару на 12:00 умножают на среднюю котировку евро/доллар с Bloomberg за период с 10:30 до 12:00.

НБУ в своем обзоре от 31 августа 2026 зафиксировал, что торговля евро к гривне выросла, но темпы роста ниже, чем в долларовых операциях. Поэтому прямых сделок по евро мало, и курс приходится рассчитывать через две другие валюты.

Это также показывает, почему справочный курс и межбанковские котировки часто почти совпадают: эти котировки часто тоже считают через доллар.

Что имеем в сухом остатке

За первую неделю отклонение от межбанковского рынка обычно составило несколько копеек. Разрыв с официальным курсом доходил до 30 копеек и больше. Для бизнеса это дает более точный ориентир сейчас, чем вчерашний официальный курс.

Но это не разрешает всех проблем. Курс не меняется в течение дня, может отставать от рынка во время резких колебаний и не дает живых котировок. Его лучше использовать в качестве еще одной точки для сравнения вместе с реальными предложениями банков и учитывать, что после обеда ситуация может измениться.

Первая неделя показывает, что индикатор полезен. Станет ли он стандартом для бизнеса, решат два фактора: будут ли компании применять его при заключении сделок и начнут ли банки сами вспоминать его в своих предложениях.