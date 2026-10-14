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Нацбанк оценил валютные индикаторы: изменится ли расчет курсов гривны
Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины провел очередной обзор UONIA и показателей валютного рынка. По его результатам, методология расчета официального и справочного курсов гривни по отношению к доллару США отвечает потребностям рынка, тогда как методологию UONIA планируют совершенствовать.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
НБУ готовит новый валютный бенчмарк
Такие обзоры проводятся дважды в год, чтобы выявлять структурные изменения на рынке и определять, нужно ли заменять индикаторы, пересматривать методологию их расчета или изменять порядок обнародования.
Что показал обзор UONIA
По оценке Совета оверсайта, действующая методология расчета UONIA не является идеальной, однако индикатор и дальше может объективно отражать состояние денежного рынка. В то же время идет поиск способов усовершенствования методологии с участием эксперта миссии международной технической помощи SECO.
Что происходит на валютном рынке
Официальный и справочный курсы гривни по отношению к доллару США и методология их расчета отвечают текущим условиям и потребностям рынка. Объемы торгов достаточно для определения надежных валютных индикаторов, поэтому потребности изменять методологию расчета или порядок обнародования этих показателей пока нет.
В то же время на межбанковском валютном рынке Украины в последние годы растут объемы торгов. Эта тенденция наблюдается как в сегменте гривна – доллар, так и, в меньшей степени, в сегменте гривна – евро.
Доля операций по евро постепенно увеличивается. Заметнее всего это проявляется в депозитах населения, а также в определенной степени в наличных валютных операциях.
НБУ работает над новым валютным индикатором
Также продолжается внедрение ранее одобренных предложений по новому бенчмарку валютного рынка – справочного курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Кроме того, предусмотрено изменение методологии расчета официального курса гривны к валютам, отличным от доллара США.
Напомним, еще в октябре прошлого года Национальный банк Украины внес изменения в порядок проведения как выездного, так и безвыездного мониторинга, чтобы привести его в соответствие с последними законодательными требованиями.