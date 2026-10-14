Нацбанк оцінив валютні індикатори: чи зміниться розрахунок курсів гривні

Рада оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків України провела черговий огляд UONIA та показників валютного ринку. За його результатами, методологія розрахунку офіційного й довідкового курсів гривні до долара США відповідає потребам ринку, тоді як методологію UONIA планують удосконалювати.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ готує новий валютний бенчмарк

Такі огляди проводять двічі на рік, щоб виявляти структурні зміни на ринку та визначати, чи потрібно замінювати наявні індикатори, переглядати методологію їх розрахунку або змінювати порядок оприлюднення.

Що показав огляд UONIA

За оцінкою Ради оверсайта, чинна методологія розрахунку UONIA не є ідеальною, однак індикатор і надалі може об’єктивно відображати стан грошового ринку. Водночас триває пошук способів удосконалення методології за участю експерта місії міжнародної технічної допомоги SECO.

Що відбувається на валютному ринку

Офіційний і довідковий курси гривні до долара США та методологія їх розрахунку відповідають поточним умовам і потребам ринку. Обсяги торгів є достатніми для визначення надійних валютних індикаторів, тому потреби змінювати методологію розрахунку або порядок оприлюднення цих показників наразі немає.

Водночас на міжбанківському валютному ринку України протягом останніх років зростають обсяги торгів. Ця тенденція спостерігається як у сегменті гривня — долар, так і, меншою мірою, у сегменті гривня — євро.

Частка операцій із євро поступово збільшується. Найпомітніше це проявляється в депозитах населення, а також певною мірою в готівкових валютних операціях.

НБУ працює над новим валютним індикатором

Також триває впровадження раніше схвалених пропозицій щодо нового бенчмарка валютного ринку — довідкового курсу гривні до євро станом на 12:00. Крім того, передбачено зміну методології розрахунку офіційного курсу гривні до валют, відмінних від долара США.

Нагадаємо, ще в жовтні минулого року Національний банк України вніс зміни до порядку проведення як виїзного, так і безвиїзного моніторингу, щоб привести його у відповідність до останніх законодавчих вимог.