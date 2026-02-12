Запланована подія 2

Уряд запускає безвідсоткові кредити до 430 тисяч грн для вимушених переселенців

Кабмін запускає безвідсоткові позики до 430 тисяч грн для постраждалих від надзвичайних ситуацій / Shutterstock

Уряд запускає механізм безвідсоткових позик на 15 років для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

За її словами, механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику у розмірі до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн). Строк повернення коштів — до 15 років. Відсотки банкам компенсує держава — для отримувачів позика без нарахувань.

Гроші можна витратити на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

Свириденко розповіла, що для того, щоб скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації. Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.

Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

Автор:
Світлана Манько