Правительство запускает беспроцентные кредиты до 430 тысяч гривен для вынужденных переселенцев

Правительство запускает механизм беспроцентных ссуд на 15 лет для людей, вынужденно переезжающих на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, механизм предусматривает единовременный беспроцентный заем в размере до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тыс. грн). Срок возврата средств – до 15 лет. Проценты банкам компенсирует государство — для получателей ссуды без начислений.

Деньги можно потратить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.

Свириденко рассказала, что для того чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи нужно обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту нового жительства после эвакуации. После рассмотрения документов и согласования денежные средства выплачивает уполномоченный банк, определенный по результату конкурса.

Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте.

Напомним, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, которые выразили желание проживать в сельской местности.